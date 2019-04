BANKER: Hendrix B.R. og hans trener og kusk Steinar Hammersborg får stå alene på V75-bongen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: To V75-bankere

Det er tre bankerkandidater å velge mellom, men VGs travekspert, Anders Olsbu, endte til slutt opp med Brenni Blissi og Hendrix B.R.

Anders Olsbu

Nå nettopp







Brenne Blissi blir hans hovedbanker.

– Brenne Blissi er en av Norges beste hopper. Selv om hun er belastet med hele 60 meter tillegg, er hun mer enn god nok til å runde alle på sitt beste. Brenne-traveren er best på tørr og fin bane. Værmeldingen er bra i så henseende. 6-åringen vant lett sist og skal ha en god sjanse igjen, mener Olsbu.

Han lar også Hendrix B.R. stå ugardert.

– Hendrix B.R. tapte kun for meget gode Jackson Avery sist. Møter ingen av hans kaliber her og skal ha en flott sjanse, bare han holder seg til rett gangart, sier traveksperten.

Kun syv hester stiller til start i Sigbjørn Rishaugs minneløp.

– Jeg tror mest på The Last Ticket og Always On Time, men evigunge Mr. X.F. Royal skal heller ikke avskrives, sier Olsbu.

I Harald Lundes minneløp, et sølvdivisjonsløp, er det langt mer åpent.

– Jeg setter Hamre-traveren M.S. Triple J. først, men garderer bredt, sier han.

NB! Dobbeltside V75 til Klosterskogen påskeaften kommer i papiravisen Skjærtorsdag.

V65-klaff Harstad 6. april

VGs store V65-forslag til 1800 kroner på Harstad Travpark lørdag 6. april gikk inn med nesten 25 000 kroner. Andelslagene på Eksperten med en total innleveringspris på 2000 kroner utbetalte nærmere 23 000 kroner.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Brenne Blissi (V75-5) vant veldig lett sist og skal ha en god vinnersjanse igjen, tross langt tillegg.

Dagens luring

Alsaker Pumbaa (V75-3) tapte kun for gode Magnums Othello sist. Kan slå til på sitt beste.

Alt fra Leangen kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Leangen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

LES KUSKEKOMMENTARER PÅ ALLE V75-HESTENE HER:

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to bankere til V75-omgangen på Leangen lørdag. Foto: Chris Harrison, Equus Media

V75-1 (2660mv)

3 EIDSHAUGDJERVEN

1 Gomnes Hans T.

7 Bokli Teddy

——————————–

2 Helle Spik

9 Philip Lyn

8 Jardar

5 Lykkje Svarten

6 Bottem Viktor

4 Raymon

Løpet

Eidshaugdjerven blir klar favoritt i dette stayerløpet, men jeg garderer med et par hester.

Favoritten

Eidshaugdjerven ble kjørte på sjanse sist, men da åpningen bød seg 200 meter igjen, speedet han inn til en enkel seier foran Helle Spik, som står 20 meter dårligere til nå. Gangen før angrep han fra køen drøye runden igjen, før han kom ned i dødens mot siste sving. Holdt knepent unna for godt avsluttende Bokli Teddy, som slikket hans rygg. Den sterke Bugge-traveren har fordel av distansen og skal regnes med en god sjanse igjen. Et bankeralternativ.

Outsiderne

Bokli Teddy skuffet stort sist i et løp Jardar vant foran Helle Spik og Tao Elda. Gangen før avsluttet han solid og var ikke mye slått av Eidshaugdjerven. Tredje sist feilet han på siste bortre, men kom flott tilbake til tredje bak Raymon og Eidshaugdjerven. Raymon står 20 meter dårligere til nå. Viser Bokli Teddy seg fra sin beste side, kan han muligens utfordre Eidshaugdjerven igjen.

Helle Spik tok en fortjent seier sist etter å ha blitt annen bak Eidshaugdjerven og Jardar i de to foregående startene. Men han står 20 meter dårligere til nå kontra favoritten.

Luringen

Gomnes Hans T. var ikke like hvass sist, men kan ventes forbedret med det løpet i kroppen etter en måneds pause. Var god til to strake seirer før det. Helgestad-traveren står fint til alene på strek, og skulle han få dirigere litt, kan han lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden

Gomnes Hans T. vil som eneste strekhest, naturlig nok lede en god stund.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.30 Onsdager: #V75 og V75 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger Vis mer vg-expand-down

V75-2 (2140ma)

3 HENDRIX B.R.

——————————–

8 Electron

6 Acers Fantasy

7 Panama Rags

12 Seaborn Santana

11 Etna Sisu

1 Leonardo di'Vici

9 Take It Easy

5 My Name Is Prince

10 Locamotion

2 K.L.M. Stormborn

4 Conseila's de Bello

Løpet

Jeg lar Hendrix B.R. stå ugardert i grunndivisjonen.

Favoritten

Hendrix B.R. sto på flott til annen bak meget gode Jackson Avery i V75 sist og gikk sterke 1.15,6 over stayerdistanse. Møter ingen her som er i nærheten av hans kaliber. Hammersborg-traveren er kjapp fra start og skal regnes med en solid sjanse om han kommer foran og takler de krappe svingene på en grei måte. Skal uansett regnes med en god sjanse feilfritt.

Outsiderne

Electron har vunnet fem av sine syv siste starter. Men det spørs om hun kan yppe seg mot som en hest som Hendrix B.R., fra ytterste spor bak bilen, selv om hun er kjapp fra start. Først og fremst trippelaktuell.

Acers Beauty er kjapp fra start og kan være trippelaktuell om hun kommer seg ned i førstesporet.

Luringen

Etna Sisu sto på fint til tredje bak Jackson Avery og Hendrix B.R. sist og er milevis forbedret. Jeg ser ikke bort i fra at hun kan ende på trippelen, selv fra et dårlig spor.

Startsiden

Flere startraske. Hendrix B.R. kan ta føringen. Kan bli utfordret av Acers Fantasy og Electron.



FAVORITT: Nordsjø Odin ble treer i Kongepokalen etter et halvt års pause sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2140ma)

4 NORDSJØ ODIN

1 ALSAKER PUMBAA

2 RA TORE

5 VALLE STORM

11 ALM NAGANO

——————————–

6 Hr. Ford

3 Minessa

9 Alm Faks Hannibal

10 Sindor X.

8 Kashmir

7 Theodor

12 Hammer Stjernar

Løpet

En kvintett kan rekke i kaldblodscupen.

Favoritten

Nordsjø Odin ble offensivt kjørt i kampen om Kongepokalen sist. Han forlot lederrygg til fordel for dødens etter 500 meter. Derfra kjempet han tappert til tredje bak Tangen Trygg og Rappstjernen, selv om han var klart slått. Gikk sterke 1.25,4 over full distanse da. Fjorårets Kriterie-femmer kan være ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen og kan absolutt vinne.

Outsiderne

Ra Tore fikk en velfortjent seier i V75 sist etter et par annenplasser og etter å ha feilet bort flere topplasseringer i det siste. Vallaken er usikker, men holder han seg til rett gangart, er han god nok til å kjempe i toppen igjen.

Luringen

Alsaker Pumbaa er god på sitt beste. Sto på flott til annen bak Magnums Othello i V75 sist og tapte kun for Brenne Banker og Best Ruggen fjerde sist. Møter ikke tøffere hester her og står perfekt til spormessig.

Startsiden

Alsaker Pumbaa og Valle Storm er de to raskeste fra start. Begge er nok best med ryggløp over full distanse og slipper muligens til noen av de bedre.



COMEBACK: 12-årige Mr. X.F. Royal, som har kjørt inn over 3,2 millioner kroner, er tilbake i manesjen. Han var positiv treer sist og er en garderingshest i Sigbjørn Rishaugs minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2140ma)

6 THE LAST TICKET

3 ALWAYS ON TIME

8 Mr. X.F. Royal

——————————–

2 Baritron

1 Longcat Hanover

4 Ready Eddie

5 Hard Cider

Løpet

To-tre hester peker seg ut i Sigbjørn Rishaugs minneløp, hvor kun syv hester stiller til start.

Favoritten

The Last Ticket sto på flott til tredje bak Cokstile og Donatomite i Steinlagers æresløp sist, uten å få helt fritt frem. Møter ingen av deres kaliber her, men det er ikke sikkert at han får overta fra Always On Time. Skulle han gjøre det, er det han som sitter med de beste kortene. Men jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne fra dødens. I de to foregående startene tok han enkle seirer på Leangen. Har normalt en god sjanse igjen, men han ble tredje bak Always On Time i et V75-løp femte sist. Da handlet det om sprint, i tillegg til at sistnevnte fikk dirigere mye i front.

Outsiderne

Always On Time ga seg fra tet i sin siste start før pausen, men var syk og unnskyldt da. Kommer nå ut etter et par måneders løpsopphold, men har trent fint. Helgestad-traveren er veldig startrask og kan fort stikke til tet. 6-åringen er nok aller best på sprint, men takler også full distanse om tempoet ikke blir for tøft. På sitt beste kan han muligens holde unna, men han trenger kanskje et løp i kroppen før han er helt på topp.

Baritron satt tidlig i tet fra tillegg sist og vant greit. Møter langt tøffere selskap nå, men er tilbake i toppform og skal ikke avskrives i trippelsammenheng.

Longcat Hanover ble fjerde bak The Last Ticket sist og var klart slått. Tok fire strake seirer før det, men møter tøffere hester her. På sitt beste kan han ende på trippelen.

Ready Eddie fikk maks fra tredje innvendig i seiersløpet Gigant Invalley vant sist. Med det løpet i kroppen etter et par måneders pause kan han ventes forbedret. Uansett blir det tøft å vinne.

Luringen

Mr. X.F. Royal gjorde comeback nå som 12-åring. Trengte løpet nest sist. Var klart forbedret sist og tapte kun for Gigant Invalley og Lionel. Fikk maks fra lederrygg da, men travet sterke 1.13,3 over full distanse. Står ytterst på vingen, men blir nok tatt opp. Uansett bør det løse seg med en fin posisjon i dette lille feltet. Skulle det bli tøff kjøring mellom forgrunnsfigurene er det ikke helt umulig.

Startsiden

Always On Time sikter nok inn føringen i første omgang. Om The Last Ticket blir veldig offensivt kjørt, kan det tenkes at det slippes.



ALENESTREK: Jens Kristian Brenne trener VG-bankeren, Brenne Blissi, som vant veldig lett sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-5 (2660mv)

13 BRENNE BLISSI

——————————–

12 Trø Hera

6 Tangen Elvira

7 Osen Prinsessa

8 Stensvik Marikken

11 Tao Elda

10 Vesle Maia

5 Mireldine

9 Villmira

3 Lille Vilma

2 Gjerv Prinsessa

4 Hammerstjerna

Løpet

Brenne Blissi i hoppecupen blir min hovedbanker.

Favoritten

Brenne Blissi vant veldig lett på Biri sist. Var under pari nest sist, men liker best tørr og fin bane og var litt unnskyldt da. Avsluttet også flott til seier tredje sist, første gang ut etter pause. Tross 60 meter tillegg, skal hun ha en god sjanse til å runde alle, om hun viser seg fra sin beste side.

Outsiderne

Trø Hera har gått gode løp i det siste. Avsluttet bra fra køen til fjerde bak Brenne Blissi sist. Tok to strake før det. Kan fort ende på trippelen igjen.

Osen Prinsessa feilet et par ganger i sitt comeback nest sist. Ble sjenert til den siste. Viste ytterligere fremgang til seier sist. Vant lett da utfordreren feilet på oppløpet.

Luringen

Tangen Elvira innehar stor kapasitet, men er fryktelig usikker. Skulle Tjomsland-traveren holde seg til rett gangart kjemper hun normalt i toppen. En evig outsider.

Startsiden

Begge strekhestene kan løse fint fra start, og vil duellere om føringen.



V75-6 (2140ma)

9 M.S. TRIPLE J.

12 UMATICAYA

7 ANNIE'S BOY

3 DERBY D'ESTINO

10 FALCON DRAGON

6 REVENUE LAVEC

5 Canadian Rolls

8 Joe Hoe Lee

——————————–

11 Dream On Plush

2 Marino D.V.

4 L.J.'s Andy Hall

1 Synjo Danseuse

Løpet

Åpent i Harald Lundes minneløp, et sølvdivisjonsløp, om ikke M.S. Triple J. gjør kort prosess igjen.

Favoritten

M.S. Triple J. var helt overlegen fra tet nest sist tross knalltøffe passeringer. Sist ble han overflydd, satt fast i det lengste, men speedet inn til seier etter perfekt åpning på oppløpet. Står til for et fint løp og skal regnes med en god sjanse igjen, selv om han går opp en klasse.

Outsiderne

Annie's Boy sto på fint til tredje bak N.Y. Coeur de Soleil og Falcon Dragon sist. Feilfritt og på sitt beste er han veldig god, men han står litt sjanseartet til langt ute på vingen og må ha tur.

Luringen

Umaticaya skal ikke være noe dårligere enn stallkameraten M.S. Triple J., men er avhengig av overpace fra et sjanseartet spor. Men det kan det fort bli.

Startsiden

Marino D.V., Revenue Lavec og Joe Hoo Lee kan alle kjøre om føringen. Førstnevnte ønsker muligens ryggløp.



V75-7 (2140ma)

11 GOGO HALL

6 TASSEN H.

3 LUCKY KENTUKY

4 ROYAL WINNER

5 DUPONT

2 ROCKET MAN

12 ROXY LADY

10 CHEF SUPERB

8 GHANDI B.R.

9 DOWN AND DIRTY

1 NIKA

7 BALDER HALBAK

——————————–

Løpet

Vidåpent i bronsedivisjonen. Ingen er sjanseløse her. Jeg helgarderer.

Favoritten

Gogo Hall skuffet stort i årsdebuten sist, men viste i de to siste seiersløpene i fjor at han er mer enn god nok. Man har endret treningen, samtidig som han kommer ut med noe nytt utstyr. På sitt beste og med tempo over forestillingen, er Hamre-traveren god nok til å runde alle.

Outsiderne

Tassen H. har stått vrient til i sine to siste starter, men har gått gode løp. Sist tapte han kun for Whisky Voice og Mikkel H.R. Nest sist kom han bra tilbake til sjette etter startgalopp. Tok to strake før det og kan vinne igjen.

Luringen

Lucky Kentucky er Tor Olaf Halle stor optimist med. 4-åringen avsluttet fort etter sen åpning da. Halle tror hesten leder fra start til mål. Om han klarer det, gjenstår å se.

Startsiden

De tre innerste er kjappe fra start. En av dem sitter trolig i tet.



V75-AKTUELL: Jomar Blekkan. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN

Navn: Jomar Blekkan

Alder: 65 år

Antall seirer i år: 12

Antall seirer totalt: 4365

Blekkans outsidere

Ingen vinner så mange løp på Leangen Travbane som Jomar Blekkan. Med Helle Spik og Chef Superb mener han å ta to vinnersjanser i lørdagens V75. Og kanskje er Longcat Hanover en liten luring.

V75-1: - Tre skiller seg litt ut. Eidshaugdjerven har vist form og har fordel av den lange distansen. Gomnes Hans T. er spennende som eneste alenestrek. Selv kjører jeg Helle Spik som var god til seier sist. Holder han seg unna galoppen, kjemper han om seieren igjen.

V75-2: - Han var god toer bak en sterk vinner sist, Hendrix B.R. Tar etter alle solemerker tet. Kan vinne nå. Utfordres først og fremst av hjemmebanetrioen Conseila’s de Bello, Electron og Panama Rags, som alle duger i disse omgivelsene.

V75-3: - Nordsjø Odin gikk et sterkt løp som treer etter tøff reise i årsdebuten. Kan vinne. Møter to formsterke i Valle Storm og Ra Tore som begge er gode nok med klaff. Alm Nagano spurtet fort som toer bak Ra Tore sist etter smygreise. Kan slå til med samme reise nå.

V75-4: - Et typisk løp der posisjonene vil avgjøre mye. The Last Ticket og Always On Time skiller seg ut. Den av de to som får det beste løpet, er trolig vinneren. Men skulle det bli tøff kjøring de to imellom, kan det åpne seg for Mr. X.F. Royal, som imponerte i comebacket etter veldig lang pause, og min egen Longcat Hanover, som er sikret en fin reise fra et bra spor.

V75-5: - Hun var veldig god på Biri sist, Brenne Blissi. Møter ikke verre motstand nå. Banker.

V75-6: - M.S. Triple J. får tipset i det som er et åpent løp. Han er nok den beste i feltet, men står noe sjanseartet til. Det samme gjør Umaticaya som er løpets outsider på sin store kapasitet. Annie’s Boy er god nok de gangene alt klaffer. Falcon Dragon avslutter alltid bra etter ryggløp og er løpets luring.

V75-7: - Han har gått to veldig bra løp på rad, Ghandi B.R. Får tipset tross et dårlig startspor. Tassen H. går gode løp hver gang og blir seiersfarlig med klaff. Min egen Chef Superb avsluttet voldsomt som knepen toer etter stor startgalopp sist. Løser det seg bakfra, kjemper vi om seieren. Gogo Hall kan mye de gangene han går feilfritt. Skal ikke glemmes.

Publisert: 12.04.19 kl. 10:15