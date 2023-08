Magnus Carlsen i aksjon mot Nijat Abasov lørdag.

Magnus Carlsen tok første stikk mot finale

Magnus Carlsen (32) er på god vei mot finale i World Cup i Baku etter å ha vunnet med hvitt mot hjemmehåpet Nijat Abasov lørdag.

Magnus Carlsen brukte 43 trekk på å vinne over hjemmehåpet da nordmannen hadde hvite brikker i det første partiet. Dermed kan verdenseneren nøye seg med remis i svart-partiet mot Abasov.

Den andre semifinalen går mellom Fabiano Caruana fra USA og indiske Praggnanandhaa. Det partiet pågår fortsatt.

Carlsen vant over indiske Dommaraju Gukesh (17) i kvartfinalen. Også Nijat Abasov vant mot indisk motstand for å komme til semifinalen. Han slo Santosh Vidit.

Norges sjakkprofil har aldri vunnet World Cup. De tre beste her er automatisk klar for kandidatturneringen - VM-kvalifiseringen i sjakk. Men Magnus Carlsen fastslo torsdag at han ikke har noen planer om å komme inn i VM-kampen igjen. Han har gitt fra seg VM-tittelen i langsjakk etter å ha hatt den sammenhengende siden seieren over Viswanathan Anand i 2013.

