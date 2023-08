Norges Ghayas Zahid i duell med Xaver Schlager (t.v) og Stefan Ilsanker (t.h) under Nations League kampen i fotball mellom Østerrike og Norge.

Ghayas Zahid klar for den serbiske storklubben Partizan Beograd

Den offensive midtbanespilleren Ghayas Zahid har signert for Partizan Beograd i Serbia. Han kommer på en fri overgang.

Overgangen bekreftes i Partizan Beograd sine mediekanaler.

Zahids kontrakt med tyrkiske Ankaragücü utløp i slutten av juni tidligere i år. Dermed betaler ikke den serbiske hovedstadsklubben overgangssum for Oslo-mannen.

28-åringen ble solgt fra Vålerenga til kypriotiske APOEL i 2017. Siden den gang har han også vært innom Panathinaikos i Hellas.

Zahid har spilt to A-landskamper for Norge og står med en scoring. Målet kom for Nødlandslaget mot Østerrike i 2020.