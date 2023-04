OL PÅ HAMAR? Det kan bli OL-skøyteløp i Vikingskipet dersom Sverige får arrangere vinterlekene om sju år.

Sverige vurderer å inkludere Norge i OL-søknad

Dersom Sverige søker om å arrangere vinter-OL i 2030, kan det bli med Norge som vertsnasjon for skøyteløpene, skriver NRK og SVT.

Sveriges olympiske komité (SOK) er i gang med en forundersøkelse der de skal kartlegge muligheten for å arrangere vinter-OL om sju år. Det vurderes å legge enkelte grener til andre land.

– Vi er fortsatt på det innledende stadiet, men det finnes jo store skøyteanlegg i Europa, blant annet i vårt grenseland i vest. Så det er naturligvis et alternativ, sier SOK-president Hans von Uthmann til SVT.

Generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund bekrefter at dette har vært et tema, men at det ikke har kommet noen formell forespørsel fra svenskene.

– Jeg kan bekrefte at SOK har luftet dette under en uformell samtale for en tid tilbake. Det er enighet om at det må komme en formell forespørsel fra svensk side dersom dette skal realitetsbehandles, sier Aas til NRK.

Sverige åpner også for å arrangere bob, aking og skeleton i Latvia. Det var også planen da nasjonen søkte om OL i 2026, men tapte for italienske Milano og Cortina.

