Granerud imponerte under tunge forhold: Vant i Zakopane

Da konkurrentene sviktet, fulgte Halvor Egner Granerud (26) opp hoppuketriumfen med seier i første forsøk.

Saken oppdateres!

I den første konkurransen etter maktdemonstrasjonen i Tyskland og Østerrike, fortsatte nordmannen storformen.

Graneruds svev på 141 meter i finaleomgangen, med vinden i ryggen og lavere avsats enn konkurrentene, sørget for at hoppukevinneren tok ledelsen med to hoppere igjen.

VANT: Halvor Egner Granerud i Zakopane i Polen søndag.

Jan Hörl skuffet i hoppet etter, mens Kubacki satt igjen alene på toppen. Polakken, som ledet på hjemmebane, så ut til å få et godt utgangspunkt fra hoppkanten, men falt ned tidligere enn ventet. Kubacki endte på beskjedne 124 meter.

Det i stor kontrast til til 137,5 meter i førsteomgang.

– Dette blir jevnere enn vi tror, utbrøt Viaplay-ekspert Anders Jacobsen da Kubacki senket farten nede på sletta.

Da poengdifferansen på 1,1 poeng dukket opp på skjermen, kunne Granerud strekke hendene i været.

– Det sistehoppet var helt enormt. Noe av det beste han har gjort i år, fortsatte Jacobsen.

Foran finalehoppet var Granerud A-poeng med lagkamerat Marius Lindvik etter å ha hoppet 129 meter i førsteomgang. Det betød delt 3.-plass på nordmennene foran finaleomgangen. Lindvik skuffet med sine 120 meter i finaleomgangen og ble til slutt nummer åtte.

Både Benjamin Østfold og Kristoffer Sundal skuffet i sine hopp i førsteomgang. Dermed ble det ingen finaleomgang på de to nordmennene.

Johann André Forfang hoppet seg opp til en 18.-plass i finaleomgangen.