Sander Sagosen scoret tre mål for Kiel mot Hamm-Westfalen.

Sagosen, Øverby og Reinkind-scoringer i Kiels storseier

Både Sander Sagosen, Petter Øverby og Harald Reinkind noterte seg på scoringslisten da Kiel knuste Hamm-Westfalen 40-29 i den tyske bundesligaen.

NTB

Vertene gikk raskt opp i en femmålsledelse og kontrollerte den første omgangen inn til 21-13-ledelse.

Etter hvilen fortsatte Sander Sagosen & co. storspillet og vant kampen 40-29.

Sagosen noterte seg med tre nettkjenninger, mens Petter Øverby satte inn tre mål for Kiel. Harald Reinkind scoret også to mål for vertene.

Kampens toppscorer ble Marian Orlowski, som satte inn åtte mål for gjestene. Yannick Fraatz og Steffen Weinhold scoret flest for Kiel med seks mål hver.