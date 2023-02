Kaptein Christine Sinclair og resten av Canada-spillerne streiker.

Canadas fotballkvinner varsler streik på grunn av budsjettkutt

Canada-kaptein Christine Sinclair sier at landslagsspillerne er klare for å streike bare dager før de skal spille viktige oppkjøringskamper til fotball-VM.

NTB

Sinclair og lagvenninnene hennes er i en konflikt med det canadiske fotballforbundet (CSA) på grunn av budsjettkutt for kvinnelandslaget. Kvinnene, som har støtte fra herrelandslaget, sier at de ikke kommer til å delta i noen lagaktiviteter eller kamper før konflikten er løst.

– Noen av oss har trent i dag med trøyene på vranga, men det at vi ikke har hørt noe fra CSA siden vi la fram kravene våre, gjør at vi som lag har bestemt oss for å gjøre noe, sier lagkaptein Sinclair til kanalen TSN.

– Fra dette øyeblikket kommer vi ikke til å delta i noen aktiviteter i regi av Canadas fotballforbund før dette er løst, enten det er treninger eller kamper. Det er veldig vanskelig å si for en utøver som ønsker å konkurrere og representere Canada, men nok er nok, legger hun til.

Canada skal etter planen møte USA i firenasjonersturneringen SheBelieves Cup førstkommende torsdag. Senere venter kamper mot Japan og Brasil.

VM spilles i Australia og New Zealand fra 20. juli til 20. august.