MÅ REISE HJEM: Viseskip Gaute Nepstad (t.v. i hvitt) og skip Magnus Ramsfjell i aksjon i Curling-VM. Her mot Japan tidligere i mesterskapet.

Norge ute av curling-VM

(Norge - Italia 4–8) Norge kom godt i gang mot Italia i curling-VM, men måtte til slutt se seg slått.

NTB

Det norske laget tok ett poeng i hver av de to første omgangene, men italienerne svarte med to topoengere i de to neste omgangene.

Norge reduserte til 4-6 i den åttende omgangen, men Italia slo tilbake med den siste steinen i den påfølgende omgangen med to poeng, og da var kampen over.

I grunnspillet ble det 9-8-seier mot italia. Magnus Ramsfjell er skip og har med seg Gaute Nepstad, Bendik Ramsfjell, Martin Sesaker på det norske laget.

I grunnspillet leverte Norge ti seirer og to tap. Det holdt ikke til direkte plass i semifinalen. De plassene gikk til Sveits og Skottland.

Canada sikret seg den andre semifinaleplassen og møter Sveits natt til søndag. Skottland og Italia møtes i den andre kampen om en finalebillett.

