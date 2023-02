Marcus Kleveland tok VM-gull i slopestyle

Marcus Kleveland (23) tok VM-gull under dagens slopestyle i Bakuriani.

Marcus Kleveland kjørte med den gule trøyen gule trøyenÅ ha "gul trøye" vil si at man leder verdenscupen sammenlagt. under dagens slopestyle, og fornektet seg ikke. 23-åringen kjørte feilfritt i runde to av slopestylen, og fikk med seg en poengsum på 87.23 fra dommerne.

Det holdt til gull for nordmannen, som dermed forsvarte VM-tittelen fra 2021.

– Det er alltid nervepirrende å stå nede og se nesten hele finalen, det er det verste. Men jeg endte på topp og jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Dette er sykt, sa Kleveland i intervjuet rett etter gullet var sikret.

Kleveland fikk en dårlig start etter en dårlig landing i den første runden. Han sto da med en poengsum på 40.33, noe som var langt fra godt nok til medalje. Med andre ord trengte Dombås-væringen en feilfri sisterunde for å ta medalje, noe han gjorde.

– Det er utrolig digg. Et feilfritt run av Marcus. Han liker å gjøre det spennende for oss, sa trener Morten Kleivdal til Viaplay etter Klevelands andre runde.

Før start pekte Kleveland på utfordringer ved railseksjonen i enden av løypa. Den hadde skapt problemer for noen i kvinnekonkurransen tidligere mandag, men stoppet ikke Kleveland. Med et godt sammensatt «run» vant han finalen.

– Banen var veldig utfordrende, spesielt nederst. Man må være fokusert og jeg måtte virkelig konsentrere meg. Så det var absolutt en utfordring, fastslo Kleveland.

Japanske Ryoma Kimata tok sølvet med 83,45 poeng, mens amerikanske Chris Corning (82,18 poeng) endte på bronseplass.

Info Slopestyle resultater 2023 TOPP 5: 1. Marcus Kleveland (Norge) 87.23 2. Ryoma Kimata (Japan) 83.45 3. Chris Corning (USA) 82.18 4. Mons Røisland (Norge) 78.90 5. William Mathisen (Sverige) 77.35 Vis mer

Mons Røisland ble nummer to i kvalifiseringen, og i finalen gjorde han et godt første forsøk. Han lå rett utenfor pallen, men med et fall i siste forsøk ble det ingen medalje for 26-åringen. Han endte på fjerdeplass med 78,90 poeng.