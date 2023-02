Sergio Ramos er ferdig på det spanske landslaget.

Sergio Ramos gir seg på landslaget

Den spanske veteranforsvareren Sergio Ramos har spilt sin siste landskamp for landet i en alder av 36 år. Han håpet at reisen skulle ende på en bedre måte.

Ramos skriver på Instagram at han har fått beskjed om at han ikke er i den ferske landslagstreneren Luis de la Fuentes' framtidige planer.

– Med tungt hjerte må jeg konstatere at jeg har nådd enden på en lang reise, som jeg hadde trodd ville ende på en bedre måte og med en bedre smak i munnen, skriver Ramos på Instagram.

Paris Saint-Germain-stopperen vant to EM-titler og én VM-tittel for Spania mellom 2008 og 2012.

– Jeg synes at denne reisen fortjener å stoppe på grunn av min egen beslutning eller for at mine prestasjoner ikke er gode nok. Ikke grunnet min alder eller noe annet, skriver Ramos videre.

Han stoppet på 180 landskamper, noe som er flest av alle i Spania. Keeperen Iker Casillas har 167. Ramos debuterte mot Kina i mars 2005. (NTB)