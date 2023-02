Silje Opseth ble best av de norske på 11.-plass i søndagens verdenscuprenn i tyske Willingen.

Heljapansk i Willingen da de norske ble frahoppet

Silje Opseths finalehopp på 134 meter ble den norske beholdningen i det siste verdenscuprennet før VM i Willingen. Japans Yuki Ito seiret. Opseth ble nummer 11.

NTB

Mens de fire norske hopperne hadde problemer med å ta seg over 120 meter, var japanske Yuki Ito i en klasse for seg. Hun hadde 137- og 135,5 meter og vant foran to landskvinner.

Nozomi Maruyaham hadde 133 og 136,5 meter endte på annenplassen. Veteranen Sara Takanashi hadde 137,5 og 133 meter og sikret tredobbelt japansk.

Silje Opseth hadde bare 106,5 i sitt første svev, men revansjerte seg kraftig i finalen. Med 134 meter og 181,5 poeng avanserte hun fra 21.- til 11.-plass.

Anna Odine Strøm var best av de norske i 1. omgang på 13.-plass med sine 113,5 meter. I finalen ble det 118 meter, og hun falt tilbake til 14.-plass.

Maren Lundbys 116 meter og 65,4 poeng i 1. omgang var ikke godt da hun måtte nedi med hendene før hun hadde passert fallgrensen og ble trukket kraftig på stilen. Det ga 24.-plass. Hun landet på 115 meter i finalen, og med 133.4 poeng ble det 20.-plass.

Thea Minyan Bjørseth hadde 117,5 og 101 meter, og dermed var hun langt unna å gjenta lørdagens åttendeplass. Det ble til slutt 21.-plass.

Både Opseth og Strøm har vunnet renn i verdenscupen denne sesongen. Neste konkurranse blir i VM i Planica.