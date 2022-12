1 / 4 SKAPER REAKSJONER: Tamim bin Hamad Al Thani ikler Lionel Messi en såkalt «bisht», et tradisjonelt plagg for qatarske menn. forrige neste fullskjerm SKAPER REAKSJONER: Tamim bin Hamad Al Thani ikler Lionel Messi en såkalt «bisht», et tradisjonelt plagg for qatarske menn.

Sterke reaksjoner på Qatars Messi-grep: − Latterlig

(Argentina - Frankrike 3–3, 4–2 etter straffesparkkonkurranse) Kappen Lionel Messi (35) fikk på seg like før han endelig skulle heve VM-trofeet skaper sterke reaksjoner.

Idet Messi gjorde seg klar – som sistemann opp på seierspodiet – til å heve VM-trofeet etter finaleseieren over Frankrike, ble 35-åringen overrakt en kappe fra den qatarske emiren Tamim bin Hamad Al Thani.

Det er en såkalt «bisht» han fikk på seg, et tradisjonelt plagg for de qatarske herrer.

Messi hadde på seg kappen idet han løftet trofeet, men bildene viste siden at han hadde tatt den av seg kort tid etter.

I tidligere finaler har det ikke har vært tradisjon for å ikle troféløfterne noen plagg over landslagsdraktene:

1 / 6 Frankrikes Hugo Lloris løfter trofeet i 2018-VM i Russland. Tysklands Bastian Schweinsteiger løfter trofeet i 2014-VM i Brasil. Spanias Iker Casillas løfter trofeet i Sør-Afrika i 2010. CHE CANNAVARO! Italias Fabio Cannavaro løfter trofeet i 2006-VM i Tyskland. OLÉ! Brasils Cafu løfter trofeet i 2002-VM i Japan og Sør-Korea. ZIZIOU FOR PRESIDENT: Zinedine Zidane løfter trofeet i 1998-VM, på hjemmebane i Frankrike. forrige neste fullskjerm Frankrikes Hugo Lloris løfter trofeet i 2018-VM i Russland.

Øyeblikket får stor oppmerksomhet i sosiale medier.

«Qatar ønsker at dette skal bli deres øyeblikk, like mye som Messis og Argentinas», skriver New York Times-journalist Tariq Panja på Twitter.

«Den lengste ventetiden for et troféløft og de gjør det beste for å ødelegge det. Hvorfor dekke Messi i det? Latterlig. Glad han har kvittet seg med det», skriver The Athletics James Pearce.

«Tamim og Infantino ødelegger det største øyeblikket. Drittsekker», skriver den tyske sportsjournalisten Jens Weinreich.