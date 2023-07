Irlands kaptein Katie McCabe scoret direkte på corner i VM-kampen mot Canada i Perth onsdag.

Canada vendte til seier – Irland ute av VM

Canada var klare favoritter, men fikk tidvis problemer mot et hardtjobbende Irland. Favorittene snudde etter pause og vant VM-kampen i gruppe B med 2-1.

NTB

Canadas matchvinnermål kom fra Adriana Leon. Tidligere hadde irske Megan Connolly scoret selvmål. Irland tidlig tok ledelsen ved Katie McCabe, men med tapet er de sjanseløse til å avansere i årets VM.

Canada åpnet med 0-0 mot Nigeria, mens Irland tapte 0-1 for VM-verten Australia.

Irland gikk friskt ut og hadde en stor sjanse etter tre-fire minutters spill. Laget gikk i føringen på den etterfølgende dødballen da den irske kapteinen McCabe skrudde hjørnesparket i rett i mål.

Canada var svært heldige som kunne gå til pause med 1-1. Mot slutten kom et kraftig regnskyll og som gjorde spilleforholdene svært vanskelige. Et innlegg, som nærmest var et vådeskudd fra Julia Grosso, gikk via den irske forsvareren Megan Connolly og endte i mål på overtid i 1. omgang.

De canadiske jentene fikk en litt bedre start på annenomgangen. Lagets stjernespiss Adriana Leon ble matchvinner med sin scoring etter 54 minutter.

Den 40 år gamle veteranen Christine Sinclair ble kastet innpå for Canada midtveis i 2. omgang. Hun jaktet sin 11. VM-scoring og for å bli den første spilleren til å score i seks VM på rad.

Hjemmefavorittene Australia møter Nigeria i gruppe B torsdag.

