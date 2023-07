PRESSEMØTE: Caroline Graham Hansen natt til onsdag i New Zealand.

Caroline Graham Hansen ba om unnskyldning for utblåsningen

Caroline Graham Hansen innledet onsdagens pressekonferanse i VM med å be om unnskyldning for sin utblåsning etter Sveits-kampen.

Graham Hansen og trener Hege Riise møtte pressen etter førstnevntes harde kritikk i retning landslagsledelsen etter 0–0-kampen mot Sveits tirsdag.

Der startet Hansen med å legge seg helt flat.

– Jeg vil bare få be om unnskyldning for mine uttalelser etter kampen. Jeg er bare et menneske med mye følelser. Det har vært noen tøffe dager, og jeg har gjort mitt for å stå i det. Men i går så tok følelsene overhånd, sier en preget Graham Hansen foran et samlet pressekorps.

Hun fortsetter videre og sier at hun ber om unnskyldning til sine lagkamerater, trenerne og landet sitt.

– Jeg tok fokus vekk fra det som betyr noe, og det er å være her å spille VM.

KOM SAMMEN: Trener Hege Riise og stjernespiss Caroline Graham Hansen.

Det var ikke meldt at Graham Hansen skulle komme på dagens pressetreff i New Zealand.

– Jeg ble veldig skuffet over å ikke starte en av de viktigste landskampene på lenge. Jeg er i form, og jeg viste at jeg kunne bidra sterkt mot Sveits. Men jeg var fortsatt veldig uenig i Heges avgjørelse, forklarer Hansen.

I tiraden etter kampen sa Hansen blant annet at hun føler at hun har blitt tråkket på i ett år.

– Det knytter seg til at jeg for ett år siden ble tatt ut av kapteinsteamet, som noe av det første Hege gjorde. Det var jeg også uenig i. Men det var ikke relevant for i går og jeg burde ikke ha referert til det. Så det beklager jeg.

Hun avsluttet presseseansen med å igjen be om unnskyldning og at hun vil gjøre alt for å hjelpe Norge videre.