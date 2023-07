OVERMANNET: Jakob Napoleon Romsaas (t.v.) i feiringen med Yaw Paintsil.

Napoleon Romsaas beseiret Brann på Romssa: − Ganske vilt

(Tromsø – Brann 3–1) Jakob Napoleon Romsaas (19) fikk kun et kvarter før kampstart vite at han skulle starte mot Brann. Unggutten svarte med å herje på Romssa Arena.

19-åringen var tiltenkt en plass på benken, men like før kampen startet skadet Mai Traoré seg. Det gjorde at unggutten fikk starte sin første kamp for klubben i Eliteserien. Den sjansen tok han vare på til det fulle ved å bli tomålsscorer.

– Ganske vilt, jeg hadde ikke sett det for meg. Det er utrolig gøy at vi klarer å vinne kampen, sier Napoleon Romsaas til TV 2 etter kampen.

Kun fem minutter tok det før Napoleon Romsaas satte sitt navn på kartet. Yaw Paintsil tok med seg ballen mot Branns mål og sentret så til Napoleon Romsaas. Fra skrått hold curlet han ballen på vakkert vis i det lengste hjørnet.

Det å komme inn og score er en drøm. Jeg får nesten gåsehud. Det er folk som elsker klubben, og de har tatt meg veldig godt imot, sier spissen.

Suksesstreneren Gaute Helstrup forlenget kontrakten med Tromsø på fredag og koste seg med det han fikk se av unggutten.

– Jakob har mye mål i seg. Det ser vi på trening. det er artig at han tar det ut her, sa Helstrup i pausen.

GLIS: Jakob Napoleon Romsaas (t.h.) feirer sammen med lagkameratene

Det tok ham fem minutter i første omgang, etter pause brukte han 42 sekunder på å sette sitt andre. Napoleon Romsaas fikk med seg ballen inn i feltet og tuppet den i lengste hjørne.

Senere i omgangen satte Casper Øyvann ballen i eget mål og Brann øynet håpet om å få med seg poeng.

Men slik skulle det ikke gå. På overtid sørget Ruben Yttergård Jenssen for at Tromsø vant 3–1.

Tromsø klatrer opp til annenplass på tabellen, mens Brann faller ned til 6. plass. Det skiller likevel bare tre poeng mellom de to lagene.

Info Andre resultater i Eliteserien HamKam – Stabæk 2–2 FK Haugesund – Lillestrøm 1–0 Odd – Vålerenga 2–1 Sandefjord – Bodø/Glimt 2–5 Vis mer

