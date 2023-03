Almiron sørget for etterlengtet Newcastle-seier

(Newcastle - Wolverhampton 2–1) Newcastle hadde ikke vunnet en kamp siden januar, men toppscorer Miguel Almirón sørget for at «The Magpies» tok en viktig trepoenger mot Wolverhampton.

NTB

Det var en etterlengtet seier for Newcastle, som hadde fem strake poengtap før runden.

De hvit- og svartkledde kunne innkassere sin andre seier i Premier League i 2023. Newcastle hadde en sterk høstsesong og innehar 5.-plassen i ligaen med 44 poeng, mens Wolves ligger på 13.-plass med 27 poeng.

Den svenske spissen Alexander Isak headet vertene i føringen etter 26 minutter etter et innlegg fra Kieran Trippier. Det var hans første scoring siden januar.

Med tjue minutter igjen av kampen markerte Trippier seg i egen 16-meteren da han skled idet han skulle klarere ballen. Dermed gikk den videre til Hwang Hee-chan, som enkelt kunne sette inn utligningen for Wolves. Newcastles innbytter Almiron sørget imidlertid for at alle poengene ble igjen i Newcastle da han noterte seg for sin ellevte fulltreffer denne sesongen.

Newcastle gjester Nottingham Forest neste runde, mens Wolves møter Leeds på hjemmebane.

