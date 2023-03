Frida Maanum scoret mot Amalie Eikelands Reading.

Maanum-mål mot Eikelands Reading – Terland-scoring ikke nok for Brighton

Frida Maanum scoret Arsenals andre mål da Amalie Eikelands Reading ble slått 4-0 i den engelske superligaen for kvinner.

Kim Little sendte vertene i føringen på straffe allerede etter fire minutter, før Maanum doblet rødtrøyenes ledelse rett før pause. Etter hvilen ble vondt til verre for gjestene da Emma Mukandi satte ballen i eget nett, før Leah Williamson satte inn vertenes fjerde mål for kvelden.

Maanum ble byttet ut etter en times spill, mens Eikeland spilte kampen ut for Reading.

I toppkampen mellom Chelsea og Manchester United scoret australske Sam Kerr kampens eneste mål for blåtrøyene og sikret tabelltopp i den engelske superligaen.

På topp

Målet kom etter 23 minutter og var nok til å sikre alle tre poengene for London-laget. Chelsea leder ligaen med to poeng ned til Manchester-lagene United og City og har i tillegg én kamp mindre spilt.

Arsenal er ytterligere tre poeng bak med like mange kamper spilt som Chelsea.

Maren Mjelde fikk et kort innhopp for Chelsea, mens Guro Reiten ikke var i kamptroppen på grunn av sykdom. For United var Maria Thorisdottir, Vilde Bøe Risa og Lisa Naalsund ubenyttede reserver.

Reiten har vært svært viktig for Chelsea denne sesongen med fire mål og ni målgivende pasninger i superligaen. Hun topper assistlisten i ligaen.

Så vidt for City

Elisabeth Terland scoret i Brightons 1-2-tap for Manchester City. Den norske spissen utlignet etter 33 minutter, men Khadija Shaws måldobbel sikret City-seier. Vinnermålet kom rett før slutt. Guro Bergsvand spilte hele kampen for Brighton, mens Julie Blakstad satt på benken for City.

Brighton sliter i bunn av tabellen og har bare tabelljumbo Leicester bak seg. Scoringen var Terlands tredje denne sesongen.

Celin Bizet Ildhusøy kom inn med en drøy halvtime igjen i Tottenhams 1-2-tap for Liverpool, mens Elise Stenevik kom inn tidlig i 2. omgang da Everton spilte 0-0 mot Leicester.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger