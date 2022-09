Ruud er klar for finalen i US Open

(Casper Ruud-Karen Khatsjanov 7–6, 6–2, 5–7, 6–2) Casper Ruud (23) er klar for sin andre Grand Slam-finale etter seieren over russiske Karen Khatsjanov i semifinalen i US Open.

De har møttes én gang før - i 2020. Den gang vant nordmannen 2–1 i sett. Denne gang er det best av fem sett.

Ruud vinner første sett på tiebreak - etter en vanvittig settball mellom dem.

I andre sett dominerte nordmannen fullstendig, men russeren slo tilbake og vant det tredje settet. Fjerde sett vant Ruud lett.