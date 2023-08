Vegard Stake Laengen har forlenget med UAE.

Stake Laengen skrev ny toårskontrakt med UAE

Den norske syklisten Vegard Stake Laengen (34) har underskrevet en ny kontrakt med UAE som binder han til profflaget ut 2025-sesongen.

Det bekrefter laget på sine nettsider.

Det har vært kjent i lengre tid at nordmannen fortsetter i UAE. Allerede under Tour de France bekreftet Laengen overfor NTB at han hadde en ny avtale på plass.

– Jeg har vel egentlig muntlig avtalt med laget å forlenge avtalen, så det går mot en forlengelse, sa 34-åringen da.

Asker-gutten ble hentet til det hardtsatsende UAE-laget i 2017. Den gang kom han fra sveitsiske IAM. Siden er han blitt en svært viktig brikke.

Stake Laengen er én av fem UAE-ryttere som nå har forlenget kontrakten. Rui og Ivo Oliveira (2026), Marc Soler (2025) og Brandon McNulty (2027) har også skrevet nye kontrakter.