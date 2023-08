IKKE MED: Johannes Staune-Mittet trekker seg fra sykkel-VM i Skottland.

Norske VM-håp trekker seg på grunn av sykdom

Sykkeltalentene Johannes Staune-Mittet og Per Strand Hagenes stiller ikke til start under U23-fellesstarten i sykkel-VM i Glasgow kommende lørdag.

NTB

Det får NTB bekreftet av sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk.

– Begge har slitt med sykdom, og to av legene våre snakket med dem i går og bestemte at de ikke kommer til start, forteller Falk.

Sportssjefen forteller at fristen for å melde inn ryttere utløper tirsdag, og at det norske støtteapparatet derfor valgte å ta avgjørelsen allerede mandag kveld.

Forbundet hadde på forhånd meldt inn tre reserver til U23-fellesstarten dersom noen av de uttatte skulle melde forfall. De har imidlertid bare klart å få tak i én av dem.

– Vi vet at én av dem kjører, men så får vi se hvem den andre blir. Vi går ut med hvem det ender med senere, sier Falk.

Både Hagenes og Staune-Mittet var klare medaljehåp i Skottland og er del av storlaget Jumbo-Visma.

– Det er veldig synd for Per sin del, for løypa hadde passet han perfekt. Han var vårt sterkeste kort, sier sportssjefen.

Stian Edvartsen-Fredheim, Sebastian Koller Løland og Embret Svestad Bårdseng utgjør foreløpig resten av det norske U23-laget i VM.