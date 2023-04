SLEIT: Celine Borge klarte ikke å følge opp den gode debuten.

Borge misset cuten

Golferen Celine Borge (24) greide ikke ta seg videre til de to siste rundene i LPGA-turneringen i California. Tønsberg-jenta endte turneringen på fire slag over par.

Det var to slag dårligere enn cuten, som gikk på to slag over par. Borge gikk både første og andre runde på to slag over par og røk dermed ut.

24-åringen fikk en tung start på fredagens runde med en trippelbogey på det fjerde hullet. Deretter slo hun hardt tilbake med tre birdier på rad på hull seks, syv og åtte, men på hull ni ble det en bogey. På de ni siste hullene ble det en dobbeltbogey og en birdie, og dermed ble det ikke videre spill.

Borge leverte en knalldebut på den prestisjetunge touren sist helg med en 14.-plass.

Borge slo seg inn på LPGA-touren gjennom godt spill under fjorårets Epson Tour. Der vant hun sin første turnering i Tuscaloosa i oktober.

Hun er den første norske kvinnen på LPGA-touren siden Suzann Pettersen ga seg som 38-åring i september 2019.

