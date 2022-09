Atlético Madrid presset av Spanias statsminister etter rasisme

Atlético Madrid har vært i hardt vær etter byderbyet mot Real Madrid. Da Vinícius Júnior feiret det ene målet kunne man høre flere supportere rope «ape» til Real Madrid-spilleren.

Publisert: Nå nettopp

Real Madrids stjerneskudd, Vinícius Júnior, har virkelig havnet i medienes søkelys den siste uken. Det hele startet for en uke siden, da sjefen for spanske fotballagenter, Pedro Bravo, uttalte til spansk TV at dansen brasilianeren gjør i målfeiringer er respektløs. Han avsluttet med å si «Vinícius må slutte å oppføre seg som en ape».

Bravo har i ettertid gått ut på Twitter og beklaget uttalelsen, og samtidig hevdet at han brukte ordet «ape» med betydningen av å gjøre noe dumt.

Rasismen mot Vinícius stoppet ikke der. På søndag var det byderby mellom Atlético Madrid og Real Madrid. Allerede før kampen startet skandalescenene. En video begynte å sirkulere der man kan høre flere Atlético-fans synge «du er en ape, Vinícius, du er en ape», ifølge AFP.

DANS: Rodrygo (t.v.) og Vinícius Júnior (t.h.) feiret målet mot Atlético Madrid med å danse.

Det ga seg ikke da de kom inn på stadion. Real Madrid vant oppgjøret 2–1, og da landsmannen Rodrygo satte inn det første målet feiret han og Vinícius med å danse på samme måten som Vinícius hadde fått kritikk for. Responsen fra store deler av hjemmefansen skal ha vært taktfast å rope «mono» – ape.

Atlético Madrid ble møtt med kritikk for at klubben ikke fordømte rasismen, og under FNs generalforsamling i New York på tirsdag uttalte Spanias statsminister, Pedro Sanchéz, at rasismen gjorde ham «veldig trist». Sanchez er selv Atlético Madrid-supporter og han var tydelig på at han ventet en reaksjon fra klubben.

– Jeg forventer en sterk uttalelse fra klubben mot denne type handlinger. Jeg tenker det er viktig at fotballklubber tar denne type oppførsel på alvor og reagerer på det, sa statsministeren til POLITICO.

KRITISK: Spanias statsminister Pedro Sanchéz.

Senere på tirsdag kom beklagelsen fra hovedstadsklubben på deres egne nettsider.

«Atlético de Madrid fordømmer på det sterkeste de uakseptable ropene som et mindretall av fans kom med utenfor stadion før derbyet», skriver klubben.

«Smerten som den røde og hvite familien føler for denne hendelsen er enorm. Vi kan ikke tillate noen å assosiere supporterne våre med denne typen oppførsel og stille spørsmål ved verdiene våre på grunn av en minoritet som ikke representerer oss».