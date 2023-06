Klaveness blir styremedlem i gatelagsorganisasjon

Fotballpresident Lise Klaveness er nytt styremedlem i Fotballstiftelsen, paraplyorganisasjonen for norske gatelag.

I en pressemelding fra Fotballstiftelsen sier Klaveness at hun brenner for gatelagene, og at hun selv ba om å få være en del av styret.

– Dette er et prosjekt jeg og NFF er stolte av og brenner veldig for. Gatelagsprosjektet viser hvor viktig fotball kan være, også for de som sliter med rus og avhengighet. Prosjektet bidrar til at spillerne føler seg sett og inkludert og får trygghet og struktur i livet. Men viktigst av alt: Det bidrar til at flere kommer seg i arbeid og skolegang, sier fotballpresidenten.

Klaveness skal i dag åpne den årlige, nasjonale gatelagsturneringen. Den spilles tirsdag og onsdag i Bergen, og 29 lag deltar.

