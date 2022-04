1 / 3 SCORET: Sivert Heltne Nilsen feirer 1–1-scoringen på Brann stadion. forrige neste fullskjerm SCORET: Sivert Heltne Nilsen feirer 1–1-scoringen på Brann stadion.

Nedtur for Brann: Bare uavgjort mot nabo Åsane

BERGEN (VG) (Brann - Åsane 1–1) Kapteinene Sivert Heltne Nilsen og Didrik Bjørnstad Fredriksen sørget for poengdeling med hver sin scoring i naboduellen.

Av Eirik Heggdal Evensen

– Vi skal jo ha tre poeng. Vi er litt passive og engstelige, og vi klarer ikke rive dem godt nok opp, sier Brann-trener Eirik Horneland til Discovery+ – og kaller spesielt 1. omgang «tafsete».

Brann var store favoritter etter 4–0-seier borte over Ranheim i første serierunde. Åsane tapte 1–5 hjemme mot Start.

Det var knyttet store forventninger til slaget om Bergen, med over 11.000 oppmøtte på Brann Stadion.

1. omgang var derfor et skikkelig antiklimaks, der Åsane la seg lavt i en Atletico-inspirert 5–5–0-formasjon og forsvarte seg godt mot et Brann som slet med å komme til de helt store sjansene.

Nærmest var Aune Heggebø, som etter 11 minutter fikk pannebrasken på et innlegg fra Svenn Crone. Unggutten fikk imidlertid dårlig treff på ballen, og Lysgård i Åsane-buret reddet skuddet enkelt.

Der 1. omgang var et stille gjesp, startet 2. omgang med et brak. Etter bare fem minutter curlet Åsane-kaptein Didrik Bjørnstad Fredriksen inn et kremmerhus utagbart til høyre for Dyngeland. Dermed tok gjestene en sjokkledelse mot storebror, som på forhånd var klare forhåndsfavoritter.

– Alle skammet seg og var misfornøyd med prestasjonen, så det betyr åpenbart litt ekstra, sier Fredriksen til Discovery+ – med henvisning til braktapet mot Start.

Den ledelsen sto seg i kun fem minutter. Brann fikk frispark like utenfor sekstenmeteren til Åsane. Bård Finne pisket inn et innlegg, som gikk via luggen til Sivert Heltne Nilsen og i mål og utlikning for de rødkledde.

– Jeg er godt fornøyd med at vi slår tilbake såpass fort, sier Horneland.

Flere mål ble det imidlertid ikke i en tett og jevnspilt kamp. Brann presset på for utlikning i sluttminuttene, men maktet ikke å avgjøre. Lagene tar dermed påskeferie med ett poeng hver.

– Vi er ikke gode nok. Vi er skuffet over prestasjonen, og det er helt greit, samtidig skaper vi nok til at vi skal ta det. Vi er ikke så gode at vi kan rive oss i håret over 1–1. Dessverre, sier Bård Finne til Discovery+.