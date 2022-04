1 / 3 SCORET: Sivert Heltne Nilsen feirer 1–1-scoringen på Brann stadion. forrige neste fullskjerm SCORET: Sivert Heltne Nilsen feirer 1–1-scoringen på Brann stadion.

Brann klarte bare uavgjort mot nabo Åsane: − Først og fremst heldige som får ett poeng

BERGEN (VG) (Brann - Åsane 1–1) Kapteinene Sivert Heltne Nilsen og Didrik Bjørnstad Fredriksen sørget for poengdeling med hver sin scoring i naboduellen.

Av Eirik Heggdal Evensen

– Vi skulle selvfølgelig hatt tre poeng. Det gjør at vi ikke kan si oss fornøyde. Vi skaper nok sjanser til å vinne, og det er kjedelig at vi ikke setter den avgjørende scoringen egentlig.

Det sier Brann-kapteinen til VG etter kun uavgjort mot Åsane.

Heltne Nilsen får medhold fra Åsane-trener Morten Røssland, som sitter igjen med blandede følelser etter kampen.

– Vi er først og fremst heldige som får ett poeng etter siste del av kampen. Men første omgang har vi bra kontroll på det. Da hadde vi en god game plan som vi følger tålelig bra.

Sjokkledelse

Det var på forhånd knyttet store forventninger til slaget om Bergen, med over 11.000 oppmøtte på Brann Stadion.

1. omgang var derfor et skikkelig antiklimaks, der Åsane la seg lavt i en Atletico-inspirert 5–5–0-formasjon og forsvarte seg godt mot et Brann som slet med å komme til de helt store sjansene. Nærmest var Aune Heggebø, som etter 11 minutter fikk pannebrasken på et innlegg fra Svenn Crone. Unggutten fikk imidlertid dårlig treff på ballen, og Lysgård i Åsane-buret reddet skuddet enkelt.

Der 1. omgang var et stile gjesp, startet 2. omgang med et brak. Etter bare fem minutter curlet Åsane-kaptein Didrik Bjørnstad Fredriksen inn et kremmerhus utagbart til høyre for Dyngeland.

– Den var ålreit den. Det var en humpete gressmatte, så det er bare å forsøke å sette foten på den. Så sklir den fint inn i hjørnet, sier Fredriksen om egen scoring.

Skuffet

Dermed tok gjestene en sjokkledelse. Den holdt imidlertid kun i fem minutter. Brann fikk frispark like utenfor sekstenmeteren til Åsane. Bård Finne pisket inn et innlegg, som gikk via luggen til Sivert Heltne Nilsen og i mål og utlikning for de rødkledde.

– Jeg får slått en god dødball, som Sivert sikkert mener han er litt på. Vi får den viktige utligningen, så er vi skuffet over at vi ikke tar tre poeng etter det. Vi har nok av sjanser, sier Finne, som mener Brann burde hatt mer enn et poeng mot «lillebror» .

– Ja, selvfølgelig. Vi er skuffet hver gang vi ikke tar tre poeng uavhengig av hvem vi møter.

Flere mål ble det imidlertid ikke i en tett og jevnspilt kamp. Brann presset på for utlikning i sluttminuttene, men maktet ikke å avgjøre. Lagene tar dermed påskeferie med ett poeng hver.

Heller ikke Brann-trener Horneland er fornøyd med hjemmelagets prestasjon, men benytter samtidig anledningen til å rose de over 11.000 oppmøtte på stadion.

– Det er jo fantastisk. Så skulle vi ønske at vi hadde gitt de en seier. Men jeg er glad vi kommer tilbake og får med oss et fullt fortjent poeng.

Etter påske møter Brann Skeid borte på Nordre Åsen. Men først venter et par dager hvile.