TAPTE: Sergej Karjakin – her fotografert under Norway Chess i september 2021.

Putin-vennen Karjakin tapte anke – men gir seg ikke

Sergej Karjakin (32) tapte ankesaken – men den russiske sjakkstjernen gir seg ikke hverken på utestengningen eller sin støtte til Vladimir Putin og krigen.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den 21. mars ble han utestengt i et halvt år fra det internasjonale sjakkforbundet FIDE, og fredag bekreftet ankeutvalget denne avgjørelsen.

– Absolutt en forventet avgjørelse. Jeg ville ikke vedde noe på at vi ville vinne fram. Men på den annen side måtte vi av ren formalitet sende denne anken, sier Karjakin til Match TV.

– Nå kan vi anke videre, sier han – og snakker da om idrettens voldgiftsrett CAS.

– I CAS er det litt flere sjanser, selv om jeg ikke har noen illusjoner. Det kommer an på hva slags advokater vi får, og hva slags advokater de får. Mye vil avhenge av advokatene, sier Sergej Karjakin, som i 2016 spilte VM-kamp mot Magnus Carlsen.

Sergej Karjakin møtte Vladimir Putin før VM-kampen mot Magnus Carlsen i 2016 – og uttrykte sin glede over det på Twitter.

Bakgrunnen for utestengningen av Karjakin er hans voldsomme støtte til krigen i Ukraina. Han er opprinnelig fra Krim, og støttet i 2014 sterkt annekteringen av den ukrainske halvøya.

På sosiale medier og i russiske medier har han proklamert sin støtte til krigføringen i Ukraina og til president Vladimir Putin. Nylig møtte han med Putin-genser til et sjakkarrangement med barn fra Donbass-området.

Han har også innrømmet at dette kan ødelegge hans karrieren som sjakkspiller:

32-åringen har samtidig vedkjent at støtten til den russiske invasjonen i Ukraina kan være karriereødeleggende for ham selv.

– Ja, jeg ødelegger karrieren min med dette. Men på den annen side er ikke sjakken hele livet mitt. Anatolij Karpov sa at sjakken er hele livet hans. Men sånn er det ikke for meg, sa han i et stort intervju med den Kremlkontrollerte TV-kanalen Rossija-24.

– Unison fordømmelse

Sjakkpresident Simen Agdestein mener at det er helt riktig at Karjakin blir utestengt.

– Dommen er ikke overraskende. Jeg tror det er en ganske unison fordømmelse av Karjakin i sjakkverden, sier Agdestein.

– Han har gjort et ekstremt dårlig inntrykk, fortsetter sjakkpresidenten – og påpeker det pussige i at Karjakin og hans manager ble populære i Norge i forbindelse med VM-kampen mot Magnus Carlsen – til tross for at han to år tidligere hadde jublet for den russiske annekteringen av Krim.

Ding Liren overtar

Sergej Karjakin mister sin plass i den såkalte kandidatturneringen, der vinneren får møte verdensmester Magnus Carlsen til kamp mot om VM-tittelen (om Carlsen velger å forsvare tittelen). Den plassen går nå til kinesiske Ding Liren, opplyser FIDE fredag. Kandidatturneringen starter 16. juni.

Karjakin sier til Match TV at han gir blaffen i hva han sier på sosiale medier:

– Tidligere prøvde jeg å unngå tøffe kontroverser i sosiale medier. Selv om jeg hadde en mening, uttrykte jeg den ikke eller uttrykte det ganske forsiktig. Nå er situasjonen snudd. Jeg uttrykker min mening, min holdning er ganske prinsipiell. I det øyeblikket folk begynner å angripe meg på sosiale medier, svarer jeg dem. Jeg svarer med fakta, og ikke med fornærmelser, slik mange gjør.

– Jeg er ikke lenger redd for vanskelige samtaler og hat på sosiale medier, sier Karjakin.