Klæbo ville ikke svare på Viaplay-spørsmål: − Enige om å ikke si mer

LILLEHAMMER (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) ble pepret med spørsmål om sponsorkonflikten, men sa minst mulig.

– Jeg har ikke så mye mer å kommentere til det enn det som ble sagt i pressemeldingen i dag tidlig. Vi har blitt enige om å ikke si noe mer, sa Klæbo da han møtte pressen på Lillehammer torsdag.

Det vakte oppsikt da det tidligere i uken kom frem at Norges største skistjerne ikke ville gå med Viaplay-logoen på drakten, slik landslagsløperne gjør i verdenscupen.

Men under det første pressetreffet etter at saken sprakk, var det en bestemt Klæbo som møtte journalistene på en noe uvanlig presseseanse.

Uansett hva slags eller hvor mange spørsmål han fikk om saken, svarte han omtrent det samme.

– Jeg orker ikke

– Jeg har fått sagt det jeg har sagt, og står fortsatt for det. Det har gått ut en pressemelding, og utover det har jeg ikke mer å si, sa Klæbo.

– Jeg kommer ikke til å gå inn mer på denne saken uansett. Så det er ikke vits å spørre mer om det.

– Jeg kommer ikke til å si noe mer om det. Jeg orker ikke.

Han sa at humøret hans var på en treer på en skala 1-10, og karakteriserte det som «middels».

MIDDELS HUMØR: Klæbo ville ikke snakke mer om ukens største langrennssak.

– Lei

På pressekonferansen spurte Adressa hva han tenker om at hovedpersonen ikke vil svare på spørsmål om saken.

– Jeg tenker at hovedpersonen er lei.

Trønderen ville heller ikke svare på spørsmål om spekulasjonene om at han en dag vil gå utenfor landslaget.

– Jeg så på det, og det så ut som det var en dårlig seanse, sa lagkompis Emil Iversen om Klæbos møte med pressen.

Sponsorkonflikt

Bakgrunnen er at Viaplay har rettighetene til langrenn samtidig som de har laget en kommersiell avtale med Skiforbundet, som handler om at logoen blant annet er på skidraktene.

Skistjernen mener dette skaper problemer for troverdigheten og uavhengigheten.

Adresseavisen avslørte tidligere i uken at Klæbo nektet å ha logoen til Viaplay på drakten under rennene sist helg. Tirsdag kunne VG fortelle at Klæbo heller ikke ville gjøre det fremover.

Erik Valnes og de andre norske løperne gikk med Viaplay-logoen synlig på låret under rennene i Ruka forrige helg, men Klæbos drakt manglet den logoen.

Helomvending

Men tidligere i dag gjorde Klæbo helomvending.

Skiforbundet sendte ut en pressemelding der han fortalte at han har planer om å gå med logoen fremover likevel.

– Det er alltid godt å legge uenigheter bak seg. Vi er ikke enige om selve avtalen, men vi ble enige om at vi hadde diskutert nok og går videre, sa langrennssjef Espen Bjervig til VG fredag.

Klæbo ville ikke svare på spørsmål om hvorvidt saken har ført til en konflikt med hans ledere i Skiforbundet.

- Fremme med pisken

Emil Iversen møtte pressen etter Klæbo og fikk spørsmål om hva han tenker om saken.

– Det har vært interessant. Jeg har ikke fått med meg mer enn det som har stått i avisa. Det er bra det har løst seg, sier han.

– Folk må få mene det de vil. Men det er bra det har løst seg. Så virker det som om Bjervig har vært fremme med pisken, legger han til.

Det skal gås sprint, 10/15 km intervallstart og stafett i Lillehammer.