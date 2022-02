Killi etter OL-smell: − Jeg ble slaktet

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Friski-profilen Johanne Killi fikk konkurrentene til å måpe med sitt siste run i slopestyle-konkurransen. Minutter etterpå så 24-åringen medaljen glippe.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg hadde veldig troen på at jeg skulle ta medalje her i dag. Jeg trodde at jeg hadde runnet til det, men jeg ble slaktet på det første hoppet. Jeg trodde jeg skulle få høyere score. Det er utrolig tungt å svelge nå, sier Killi til VG.

Dombås-kjøreren var tydelig skuffet da hun møtte VG i pressesonen oppe i fjellene i iskalde Zhangjiakou. Hun erkjenner at hun ikke traff optimalt på det første hoppet i det siste runnet - men Killi hadde ikke forventet å bli plassert som nummer seks.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Superstjernen Eileen Gu, som tok gull under Big Air-konkurransen og sølv på tirsdagens slopestyle-begivenhet, var blant dem som måpte og kastet seg rundt halsen på Killi etter at den norske skikjøreren kom i mål.

– Jeg vil se på om det var riktig av dommerne. Jeg skjønte ikke hva det var der og da. Men jeg tror det var det første hoppet som ødela, sier Killi.

KLEM: Killi omfavnes av sølvmedaljør Eileen Gu etter sitt sisterun.

Landslagssjef Christoffer Schach tror på sin side ikke at Killi ble bortdømt. Han mener hun tapte medaljen med minst mulig margin.

– Det er så lite som at Johanne skal strekke seg helt bak på det første hoppet og ta på skiene med to fingre, sier Schach til VG.

– Var hun en grab unna medalje?

– Ja, det er nok så små marginer vi snakker om, sier Norges landslagssjef.

Han fulgte Killi gjennom flere intervjuer etter løpet. Den norske 24-åringen beholdt skibrillene på gjennom TV-sonen, åpenbart preget av nedturen.

Hun vil samtidig ikke la seg knekke av en tapt medaljemulighet i OL.

– Er man heldig så er man heldig og kan få med seg medalje, men slik er det ikke for alle. Jeg kan ikke tenke at OL betyr alt, sier 24-åringen.

Før comebacket til skisporten i fjor var Killi usikker på hvor lenge hun ville drive med konkurransekjøring. Nå har hun satt seg nye mål: Hun vil fortsette å jakte internasjonale topplasseringer.

– Jeg er motivert for veien videre. Jeg vet at jeg er god nok for medalje. Jeg må jobbe på, holde meg skadefri og ha det gøy. Konkurranser er ikke så viktig for meg, det handler mer om å ha det gøy når man er på tur og reiser med gjengen. Det er det aller viktigste for meg.

SJETTEPLASS: Johanne Killi.

Killi har lenge hatt en ambisjon om å bli verdens beste friskikjører, noe hun bekrefter er en gjeldende målsetning også etter OL.

– Jeg har fortsatt ambisjoner om det. Jeg må bare jobbe videre. Det er veldig motiverende å se på nivået her, spesielt i Big Air, hvor jentene har så store triks. Jeg må ha en offensiv holdning, spesielt i denne idretten, sier Killi.

– Det varmer hjertet mitt. For det er en sann glede å ha Johanne med på tur, å jobbe med henne og se utviklingen hennes. Hun viste i Big Air-konkurransen at hun setter nye triks som er helt, helt i verdenstoppen, sier landslagssjef Schach.

Han syntes det var tøft å se skuffelsen i ansiktet til Killi da dommen falt.

– Hun har jobbet veldig hardt for dette og var ute med skade i fjor. Etter at hun kom tilbake har hun vært på pallen i stort sett alt hun har stilt opp i. Da er det ekstra tungt at det store målet hennes ikke går som planlagt. Hun har nivået og hun hadde muligheten.