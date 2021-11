Zlatan Ibrahimovic på mandagens pressekonferanse foran Sveriges kommende landskamper i VM-kvalifiseringen.

Zlatan tilbake for Sverige: − Endelig!

Zlatan Ibrahimovic (40) er igjen klar for et landslagscomeback. Den svenske stjernespissen syntes det var tøft å se sommerens EM-sluttspill på TV.

Åtte måneder er gått siden Ibrahimovic «redebuterte» for Sverige. I mars spilte han sin første landskamp på godt over 1700 dager, men returen ble kortvarig. En kneskade på tampen av vårsesongen gjorde at han mistet EM.

– Det føles bra. Endelig! sa 40-åringen da han møtte pressen på Friends Arena i Solna mandag kveld.

Milans veteranspiss har hatt et svært skadeplaget år. Det var tøft for ham å se Sveriges sluttspillkamper foran en skjerm.

– Det var tungt. EM var en av tingene jeg hadde gledet meg til og lengtet etter å spille, men jeg var ærlig med meg selv. Jeg var ikke 100 prosent.

Balanse

I september scoret Zlatan for Milan i første kamp fra skade, men nok en gang haltet kroppen. Denne gangen trøblet han med en hælsene. Siden er han blitt brukt forsiktig og spilt sju kamper i Serie A og Champions League. På disse har han gjort to mål.

Kun to ganger i høst har han spilt 90 minutter. Mandag ble han spurt om kroppen tåler to VM-kvalifiseringskamper med bare tre dagers mellomrom.

– Alle vil spille, men jeg tror at jeg må balansere spilletiden med tanke på de skadene jeg har hatt. Finner jeg riktig balanse, skal jeg nok kunne spille så mye som mulig, svarte Ibrahimovic og fulgte opp på karakteristisk vis:

– Jeg blir bedre kjent med kroppen min for hver dag som går. Den blir eldre, hodet yngre, og jeg blir penere. Det er noe nytt hver dag.

Mye på spill

Sverige møter Georgia på bortebane torsdag og Spania i Sevilla søndag. I potten ligger en direkteplass til neste års VM i Qatar. Det inspirerer Zlatan.

– Det føles veldig bra. Det er disse kampene man vil spille, når mye står på spill. Det er bare den siste lille biten igjen før vi er der vi vil være. Med min tro på meg selv, skal det gå bra.

Ibrahimovic kommer til å være 41 år når VM spilles mot slutten av 2022. Han har ikke pekt ut mesterskapet som en sluttstrek for karrieren.

– Jeg vil fortsette så lenge jeg kan.

Sverige topper sin kvalifiseringsgruppe to poeng foran Spania før sine to siste kamper i VM-jakten. De blågule vil være sikret førsteplassen om de slår Georgia og Spania avgir poeng borte mot Hellas. Blir det spansk seier, møtes Sverige og Spania til gruppefinale tre dager senere.

