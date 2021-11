Manndomsprøven

Kjøreturen på fra Arnhem til Rotterdam er ikke særlig lang. Men veien hit har for norsk fotball vært en over 20 år lang ørkenvandring av tørreste sort.

155 menn og fem sjefer har forgjeves prøvd å manøvrere landslaget i posisjon, men hver gang har forsøkene rent ut i sanden.

Nå kan oasen finnes i en havneby.

Han husker det ikke i dag, men på Geldredome i Arnhem passerer Solbakken landslagssjef Nils Johan Semb, sittende ensom på benken.

Norges gruppematch mot Slovenia ender 0-0 og kan fortsatt holde til kvartfinale.

I Brugge vil en desperat langpasning fra Spania-anker Pep Guardiola i kampen mellom Spania og Jugoslavia få dramatiske konsekvenser for Norge.

Guardiola velger det motsatte av tiki-taka-fotball og feier en «poler» til stuss i motstanderfeltet.

Alfonso Pérez banker inn 4–3-seier til Spania, fire minutter og 46 sekunder på overtid. Under to minutter tidligere lå spanjolene under 2–3.

Alfonsos halvvolley har siden vært som en knyttneve på norsk fotball. Ståle Solbakken (32) hører om snupoperasjonen vei til garderoben.

Da vet han også, som den ene av to personer akkurat da, at landslagskarrieren er over.

Kona er den andre, landslagssjef Nils Johan Semb blir den tredje.

Solbakkens siste landskamp som spiller blir også Norges siste opptreden i mesterskap.

Siden har Norge blitt spilt utover sidelinjen.

For mens nabolandene Sverige, Danmark, Finland og lille Island har kjempet mot de store i flere mesterskap - har Norge sviktet i de avgjørende øyeblikkene.

Ståle Solbakkens neste landskamper som trener kan sende nasjonen tilbake i det ypperste selskapet.

Men det kan kreve to seirer: Først mot Latvia på Ullevaal lørdag, mens tirsdagens kamp på mektige De Kuip i Rotterdam blir selve manndomsprøven.

Hadde du spurt spilleren Solbakken i 2000 om norsk fotball levde i en tidsalder som var naturstridig god, med deltagelser i tre av de fire siste mesterskapene, hadde svaret vært solbakkensk klokkerent:

– Tvert imot! kontrer landslagssjefen Solbakken 21 år senere.

– Landslagshøsten 1999 var kanskje den beste noensinne. Det var opplest og vedtatt: Dette var veldig normalt. Vi var en heading unna å være i fire av fire, påpeker han.

Solbakken hadde ikke spilt de to første kampene i EM, men ga seg likevel med kapteinsbindet rundt armen den kvelden i Arnhem. Han følte seg ikke uerstattelig, hadde fått med seg et EM og VM, og ville ikke stå i veien for et generasjonsskifte.

«Drillo-generasjonen» fra 1990-tallet, den vi veldig alltid ser tilbake på, er fortsatt de siste.

I 2000 hadde Nils Johan Semb arvet forgjengerens tankegods og gullspillere. De som før 1998-VM mente de kunne bli best i verden.

– Jeg har sagt det mange ganger – at hvis du hadde intervjuet de som dro til VM i 1998 og spurt dem om Norge kunne vunnet mesterskapet, tror jeg alle hadde svart:

– Hvis alt flasker seg, og vi har litt stolpe inn, så kan vi vinne VM.

– Før mesterskapet slo vi Mexico 5-2, og det kunne fort blitt 14-2. Det var som å spille mot lilleputter på Bislett! Forskjellen på lagene var så stor at det var en vits.

– Så dro vi til Molde og vant 6-0 mot et eller annet lag. Før det hadde vi blitt ranket som nummer to og tre i verden, og vi vant alle hjemmekampene, grunnlegger Solbakken.

Han trekker frem et bevis for uslåeligheten de kjente på i forkant av 1998-VM gjennom matchen mot Danmark i Parken.

En arena der norske mesterskapsdrømmer mer enn én gang har ligget gruset igjen på gresset.

Men ikke alltid.

– Vi spiller mot Danmark med Schmeichel og brødrene Laudrup og det hele. Vi vinner 2-0 på norsk manér: Langball med stuss og corner.

Solbakken skrur oss inn i historien fra hjørnesparket.

Alle «de store norske» skal frem i feltet, som betyr at bare 190 centimeter høye Solbakken må vike i returrommet utenfor 16-meteren. Ved siden av ham nøler danskenes ballbegavelse Michael Laudrup.

Stjernen var aldri skapt for å markere på defensiv dødball, og iallfall ikke med en som de fleste Premier League-forsvarere slet med å håndtere på denne tiden.

– Laudrup blir stående med Tore Andre Flo. Akkurat idet corneren går, sier Laudrup, «Er det jeg som skal ha ham?». Pang og 2-0 fra Flo. Da følte vi oss nok litt uovervinnelige, sier Solbakken.

«Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Taktikken var umåtelig feig, spillerne var hjelpeløse, keeperen trengte krykker, og landslagssjefen var handlingslammet.»

Slik oppsummerte VG-kommentator Truls Dæhli landskampen med noen av de mest absurde scenene som noensinne har utspilt seg på Ullevaal stadion.

18 år etter Nils Johan Semb ble pepet ut av Ullevaal etter 1-5 sammenlagt i EM-playoff mot Spania og sin siste kamp som norsk landslagssjef, prøver vi oss på en begynnelse: Da en spansk tenåring fosset fra Henning Berg på Mestalla i Valencia.

Steget til den blonde 19-åringen fra Atlético var for kjapt, Berg litt for sen og dommer Graham Poll litt for streng. Han het Fernando Torres og skulle løpe fra mange flere midtstoppere enn Henning Berg.

Nordmannen trakk i trøyen og trøbbelet var bare så vidt i gang.

– Et ekstremt tvilsomt gult kort. Jeg holdt ham bare i et par sekunder. Og jeg som aldri tapte på Ullevaal med landslaget, sier Henning Berg i dag – mens smilet hans kan føles gjennom telefonen fra Kypros.

Riktignok var 1-2-tap på bortebane levelig før Ullevaal-returen, keeper Espen Johnsen skapte håp med sin fantomkamp.



Men det som ville blitt Bergs landskamp nummer 100 fire dager senere, ble ikke noe av. Den gulfargede advarselen betød suspensjon.

Fra tribuneplass måtte Berg se Norges mulighet for deltagelse i Portugal-EM sommeren 2004 bli smadret.

Keeper Espen Johnsen tråkket over etter 22 minutter, men insisterte på å bli på banen.

Fra benken – der landslagssjef Semb satt med assistent Ståle Solbakken – fikk keeperen velsignelsen til å fortsette, selv om han hinket på den ene foten og haltet på den andre.

«At han ikke reiste seg og kommanderte Johnsen av banen, må være tidenes kortslutning på en norsk landslagsbenk», skrev VG-kommentator Dæhli om Semb, som byttet keeper først med en snau halvtime igjen.

Da Frode Olsen overtok buret sto det 0–3 til Spania, og reservekeeperen markerte mest med å takle en norsk banestormer og ikle seg den grønne luen hans som et slags trofé.

– Ble du forbannet på at Espen Johnsen ikke gikk av?

– Nei, absolutt ikke. Vi er et lag som taper og vinner sammen. Du kan ikke fly rundt og skylde på folk, sier Berg.

Kapteinens siste høst med landslaget bød på flere slag i ansiktet.

Den daværende spisstjernen John Carew var ikke med. Han gikk til fysisk angrep på lagkamerat John Arne Riise i spillerbussen etter en åpenlys krangel mellom de to store stjernene på trening.

– Vi vet alle hva John kunne gjøre på sitt beste. Da kunne resten av laget ligget i forsvar og han ligget på topp.

– De hadde vært livredde ham, litt sånn forsvarsspillere er redd Haaland nå.

Morten Gamst Pedersen vippet ballen i mål og entusiasmen til værs med overtidsmålet i Slovenia høsten 2005.

Plutselig snakket både ekspertene og landslagssjef Åge Hareide om muligheten til å gå direkte til Tyskland-VM året etter – på selveste Italias bekostning.

Men 3-2-matchen mot Slovenia i Celje var av den skitne typen.

Ni gule kort i matchen, fem av dem norske – som igjen betød suspensjon for tre spillere. Pluss en tidlig skade på formsterke Steffen Iversen.

Dommerens mange kort stokket om på neste laguttak. Skottland hjemme på Ullevaal var bare dager unna.

Seier her, noe veldig mange trodde på, fyrte oppunder en gryende VM-optimisme.

Faksimile av VG-sporten før Skottland-kampen og etter playoff-kampene mot Tsjekkia.

Men Åge Hareide trengte desperat en ny angriper. Assistent Stig Inge Bjørnebye fant løsningen i hyttekommunen Sirdal.

Der befant Viking-spissen Egil Østenstad på 33 seg, seks og et halvt år fra sin forrige landskamp, snart fotballpensjonist – og med noen glass rødvin innabords.

Formen var god, ikke fordi han hadde kost seg litt denne frikvelden – men fordi han pøste inn mål for Viking som hang med i gullkampen i Eliteserien.

Norges kamp mot Slovenia hadde han riktignok ikke fått sett oppe på fjellet.

– Det var landskamphelg med fri fra Eliteserien. Det var langt utpå kvelden, og de lurte på om jeg var tilgjengelig for å komme inn.

Jeg sa selvfølgelig ja. Men jeg var veldig langt fra «stand-by». Du sier imidlertid aldri nei til landslaget, uansett omstendigheter, sier Egil Østenstad i dag.

Han var i VM-troppen i 1998 med Drillo som trener, og spilte det alle trodde var hans siste landskamp under Nils Johan Semb.

Nå skulle 33-åringen få sin gjesteopptreden under Åge Hareide. Men ting var ikke helt som før, merket spissen seg.

– Ja, det husker jeg, og det sa jeg, og da ble vel Åge litt sur. Jeg opplevde det slik. Verden går fremover, folk blir annerledes, og jeg var på et veldig annet sted i karrieren. Det gikk på typer, mener Østenstad.

Han sikter til mentaliteten som Ståle Solbakken også er innom. Følelsen av uovervinnlighet, som innebar at Norge var i Frankrike-VM med en klar plan om å være der lenge – uten å føle seg «cocky» av den grunn.

– Dette vet jeg ikke, men det jeg «senser» fra utsiden er at dagens landslag innehar mye av mentaliteten som var der på 1990-tallet.

Det var færre av de rette typene i 2005 enn på 1990-tallet. Det tror jeg at jeg er på trygg grunn om jeg sier, mener Egil Østenstad.

Han oppsummerer landslagsreturen sin som «dritdårlig» – både personlig og for laget. Norge tapte 1-2 for Skottland, Hareide fikk stryk for taktikk og laguttak.

Og Østenstad fikk 2 av 10 på VG-børsen.

Italia så seg aldri tilbake. De ble verdensmestere året etter.

Norge kom seg aldri til Tyskland. Østenstad var heller ikke den eneste som gjorde comeback denne høsten: Tsjekkia forsterket med Juventus-stjernen Pavel Nedved til playoff-kampene mot Norge.

Det ga to ganger 1-0-seirer over de to oppgjørene i Oslo og Praha.

Norsk klubbfotball var på høyden, ledestjernen John Carew har antagelig aldri vært bedre, Brede Hangeland var den nye suverene midtstopperen – og ingenting kunne vel stoppe Norge da panservognen Erik Hagen tok rollen som smidig snikskytter?

Norsk poeng mot Tyrkia på Ullevaal, gitt seier mot svake Malta i påfølgende match, var det eneste som sto mellom landslagssjef Åge Hareide og EM-sluttspillet i Østerrike og Sveits sommeren 2008.

Stemningen var høy. Alt fra familiefedrene til ungguttene sto og lekte seg med fjernstyrte helikoptere inne på spillerhotellet.

– Jeg gledet meg virkelig til landslagssamlingene. Mye på grunn av det sosiale. Da kommer det noen prosenter ekstra på trening og kamp, sier daværende Zenit-proff Erik Hagen, Hangelands nådeløse makker i midtforsvaret.

Og da John Arne Riises lange kast, med signaturstussen fra Steffen Iversen ender med at «Panzer-Hagens» forkledd som goalgetter-spiss, brasseparket Norge til ledelse 1-0, føltes det både oppskriftsmessig og uvirkelig på samme tid.

– Det var ikke brasse! Det var noe bakoverliggende, stivt og hvitt. Pent var det ikke, men jeg hadde ikke tid til å gjøre noe annet, beskriver Hagen i dag.

Like etterpå markerte hardhausen skikkelig i en duell «for å sette et signal», men det skremte ikke Tyrkia fra å utligne før pause.

Prosedyren gjentok seg i 2. omgang.

Alexander Tetteys fot rakk ikke bort, Brede Hangeland rakk ikke frem og Opdal rakk ikke ned da Nihat Kavechi fikk vippe opp ballen til seg selv og spenne til fra 16-metersbuen.

Den tyrkiske helvolleyen druknet betydningen av brassen fra Buskerud.

14 år senere mener Erik Hagen at det ikke er så mye å analysere.

– Må det værra no' da? Hvis du ser på kampen, kan du ikke se at vi er «cocky» eller noe. Det er ganske tydelig hva som skjer.

– Da tenker du på langskuddet?

– Ja. Herregud, folk gjør feil, sånn er det. Synd det skjedde i den kampen, svarer Erik Hagen. Han beskriver stemningen i garderoben etterpå som stille resignasjon.

Resultatene i Åge Hareides fortsettelse bar preg av den. Han satt i jobben ett år til og vant bare én av de neste ni kampene.

Generasjonen med Premier League-meritterte Carew, Riise, Hangeland og Morten Gamst Pedersen gikk dermed inn i rekken av de 151 andre spillerne som har prøvd å ta Norge til mesterskap etter 2000 uten å lykkes.

– Det er sikkert en million faktorer. Vi har ikke vært gode nok, men jeg må også si at vi har køddet det til med niogførti forskjellige spillestiler.

Valget med Lars Lagerbäck: Den svenske Drillo, liksom, var ingen höjdare. Den fotballen de spilte, var så dritkjedelig, mener Erik Hagen om Norges sluttspilltrøbbel.

– De var nær mesterskap?

– Utrolig nok. Men underholdningsverdien i å se Norge da, må ha vært null.

– Hvordan synes du Norge bør spille – fra et realistisk ståsted – for å få resultater?

– Kan ikke folk se på hva som fungerer ute i verden? Se på gode lag i Europa: Tar de mye hensyn til andre lag, eller? De tenker på seg selv.

– Men mange trekker frem at på Norge er blitt for opptatt av å utvikle ballspillere og typiske 10’ere på kunstgress?

– Altså, kunstgress er grusomt. Jeg fatter ikke at det blir tillatt. Det blir et helt annet spill. Jeg liker offensiv fotball, slutt å ta hensyn til alle andre.

Det er bedre med Ståle nå. Det er mer fotball, og det virker som om han fått en «go» i laget. Jeg liker også at han er engasjert på sidelinjen, istedenfor å sitte på ræva på benken med armene i kryss.

Tyrkia spilte EM-semfinale mot Tyskland året etter.

Bussen sto fast i trafikken. Forberedelsestiden ble dårligere. Oppvarmingen var ikke som den skulle. Laguttaket var overraskende.

Kjetil Wæhler er aldri blitt helt ferdig med nederlaget for Danmark i 2011.

Stopperveteranen var 35, men på høyden av karrieren og gjorde seg klar for å starte sin 21. landskamp av 26 mulige i midtforsvaret etter trenerlegenden Egil Olsens gjeninntreden.

Og da var også Drillo-magien tilbake. Eller?

Drillo hadde løftet Norge helt til 11. plass på FIFA-rankingen og ledet laget til nye bragdseirer mot tungvekternasjoner som Tyskland, Frankrike og Portugal.

Nettopp seieren over et Cristiano Ronaldo-fritt Portugal på Ullevaal høsten 2010 bidro til at «Drillos 2.0» lå langt fremme i racet om en plass i EM-sluttspillet i Polen og Ukraina.

Utgangspunktet før Danmark i Parken for Norges del var i grunn vinn eller forsvinn; Seier ville mest sannsynlig bety gruppeseier og i det minste playoff, gitt at underdogen Kypros ble slått på Ullevaal i siste kamp.

Dette var arenaen der Ståle Solbakken følte på en uovervinnelighet som norsk landslagsspiller før 1998-VM.

Kjetil Wæhler hadde det motsatt.

Den daværende Aalborg-spilleren kunne aldri huske å ha vunnet i Parken, og nå virket plutselig også Drillo-magien å være oppbrukt.

Wæhler forteller i dag at de norske lagbussen sto fast i trafikken i et oppildnet København, som igjen førte til knappere forberedelsestid på stadion.

Og Parken – slik som Wæhler opplevde det – var i fiendemodus denne septemberkvelden.

Ting var ikke som de pleide.

– Oppvarmingen var ganske dårlig. Jeg tror faktisk jeg sa det til Robinson (fysisk trener Roar). Vi sto der med høye skuldre. Jeg merket allerede da at inngangen og forberedelsene til kampen kunne vært så mye bedre.

– Hvordan merker man at oppvarmingen er dårlig?

– Først og fremst trøkket i possession-spillet etter den felles oppvarmingen, der man har sine rutiner og jobber mye med seg selv. Trøkket er ikke der, praten er ikke der, pasningene sitter ikke, beskriver Wæhler.

Dessuten gjorde Drillo endringer i forsvarsfireren. Hjertet i alle av fotballprofessorens lag.

Espen Ruud gikk inn på venstre back, mens Riise ble skjøvet frem i en kantrolle. Og vrakingen av Henning Hauger – som hadde startet 12 av de siste 13 kampene på sentral midtbane – ble Drillos store overraskelse i laguttaket.

I stedet ble Håvard Nordtveit (21) plassert i ankerrollen i sin første landskamp fra start (lest det før?) – for å passe på danskenes 19-årige stjerneoffensiv Christian Eriksen.

– Det var noen disposisjoner som kom overraskende på. Du skaper relasjoner til spillerne du har rundt deg, og nå var det noe nytt. Det å eksperimentere i en storkamp, var kanskje ikke så lurt.

– Jeg følte vi var helt på høyde med Danmark på hjemmebane (1-1). Der var det trøkk, og vi sto sammen. Men i Parken var vi spredt.

– Det er denne kvalikkampen jeg er mest skuffet i ettertid. Den har aldri sluppet helt taket, egentlig, innrømmer 45 år gamle Wæhler over ti år senere.

Selv måtte han forlate banen til pause med lysketrøbbel. Da hadde Danmark-spiss Nicklas Bendtner allerede scoret to ganger.

– Vi ble rimelig bra utspilt, og det var overraskende at vi fremsto sånn. Det var mye som skurret i den kampen der. Det var kanskje aller mest skuffende.

Vi fant ikke ut hvordan vi skulle stå defensivt. Vi ga dem lillefingeren, og de tok hele hånden, sier Wæhler.

Norge hadde slått Kroatia, var nær en nesten-bragd mot Italia i Roma – og da Per-Mathias Høgmos lag trakk Ungarn i EM-playoff, var det ingen tvil: Norge er favoritter! Ifølge nordmenn.

En keeper i grå joggebukse på nesten 40 år, og dessuten «klin gæer’n» ifølge tidligere Hertha-lagkamerat Kjetil Rekdal, kunne ikke være noen trussel for Høgmos fremadstormende mannskap.

På VGTV booket Bernt Hulsker Frankrike-turen neste sommer:

Kanskje har optimismen aldri vært større for å gå til sluttspill de siste 20 årene enn før og halvveis i playoff-dobbelen mot Ungarn i november 2015.

Men etter 45 minutters spill i returkampen i Budapest, på stillingen 0-2 sammenlagt etter tre av fire omganger, merket Pål-André Helland at bildet endret seg.

Rosenborg-vingen, høstens store formspiller i norsk fotball, skulle inn ved pause og løsne den norske taktikk-floken.

– Det var oppoverbakke. Vi fikk aldri ordentlig tak på det. Ingen hadde en maks dag, hverken individuelt eller kollektivt, sier Helland.

Ungarn tok med seg 1-0 til Budapest og doblet utgangspunktet i 1. omgang i returkampen, som stadig huskes for lagoppstillingen: Landslagssjef Per-Mathias Høgmo satte midtbanespiller Markus Henriksen i en ren spissrolle, med 16-åringen Martin Ødegaard bak som en slags 10-er.

Ungarns keepertarzan i joggebuksa virket ikke å være skremt av den norske taktikken.

Faksimile av VG-sporten før og etter den første kvalikkampen på Ullevaal.

Det var han heller ikke da den ble endret halvveis: Helland entret Groupama Arena i pausen sammen med Strømsgodset-spiss Marcus Pedersen. Tøffingen fra Hamar hadde i likhet med Helland funnet høstformen i klubblaget i Eliteserien.

Dermed gikk Høgmo fra å gjøre det forsøksvis geniale, til å falle ned på det relativt åpenbare.

Det hadde heller ingen voldsom effekt på 2. omgang.

Et selvmål av spissvalget Henriksen ga dessuten 2-0 til hjemmelaget, før samme mann reduserte til 1-2 på en retur noen minutter før slutt.

– Morgenen på kampdag, svarer Helland på spørsmålet om når startelleveren ble presentert for spillerne.

– Var det vanlig?

– Det varierte litt, men iallfall så man antydninger dagen før. Sånn var det ikke her. Jeg tror de var veldig usikre på hvordan de skulle løse det.

– Hvordan var responsen på opplegget? Det må ha vært oppfattet som spesielt?

– Det var noen som diskuterte og var litt overrasket. Men det er begrenset hvor mye tid du skal bruke på det. Det var sånn det var, og da må du bare prøve å gjøre det du kan for å vinne kampen, svarer Helland.

Per-Mathias Høgmo bygde i stor grad landslaget på 1990-generasjonen – som spilte semifinale i U21-EM i Israel to år tidligere.

Bare tre i startelleveren i Budapest tilhørte en europeisk topp fem-liga den gangen.

– Sett fra utsiden virket det som en enkel løsning å sette inn deg og Marcus Pedersen fra start. Var det like opplagt innad?

– Nei. Det var ganske åpent. Og det var kanskje litt av problemet: Vi manglet de helt tydelig enerne. Nå er det liten tvil om at Erling (Braut Haaland) spiller om han er frisk, Martin (Ødegaard) det samme, sier Pål-André Helland.

Han tok Sverige til fem av seks mulige sluttspill, ledet Nigeria i VM og styrte Island til en sensasjonell EM-kvartfinale.

Med en rekke likheter fra Drillos fotballfilosofi løftet Lars Lagerbäck også de norske resultatene jevnt etter sin inntreden i 2017. Og den coronautsatte EM-playoffen mot Serbia skulle være matchen som definerte tiden som norsk sjef.

– Jeg hadde en god følelse. Men det var et eller annet som låste seg for oss. Det har vært kjennetegnet vårt når det gjelder som mest.

Serbia manglet fire-fem faste spillere og hadde problemer innad. Optimismen var stor. Vi følte oss bra, treningene var gode og stemningen høy, husker landslagskeeper Rune Almenning Jarstein.

Under Ståle Solbakken har veteranen på 37 år spilt for sin femte landslagssjef.

Coronasykdom og påfølgende betennelse på hjertemuskelen har satt Jarstein ut av spill i nesten hele 2021, og derfor er han ikke i troppen til skjebnekampene mot Latvia og Nederland.

Men han har vært på banen eller benken i de fire siste «finalene» der Norge har mislykkes i jakten på sluttspill: Mot Tyrkia i 2007, Danmark 2011, Ungarn i 2015. Og Serbia i 2020.

Selve matchen endte med fortjent borteseier etter ekstraomganger på Ullevaal.

Den huskes for «borgerkrigen» VG avslørte i ettertid, der spissen Alexander Sørloth og trenerduoen Lagerbäck og Per Joar Hansen kranglet om kampplan, inngang og taktikk på et spillermøte i dagene etter at Norge var ute av EM-sluttspillet for 2020 (spilt i 2021).

– Det var litt kjipt det som skjedde der. Jeg har lagt lokk på det nå. Noen ganger blir det litt krangler, sier Jarstein 13 måneder senere.

Keeperen fastholder at han opplevde at laget kom godt forberedt til det som ble Lagerbäcks tredje siste kamp som norsk landslagssjef.

– De var bra. Vi begynte ganske lenge før og var godt forberedt. Trenerapparatet gjorde en glimrende jobb. Men det er ute på banen vi må gjøre jobben. Det hjelper ikke hvor godt forberedt du er om det ikke funker, mener Jarstein.

– Sjansestatistikken (11-4 til Serbia) tilsier at Serbia hadde funnet godt ut av Norge?

– Sånn er det noen ganger. Du er så klar du kan, men så sitter det ikke helt på banen, sier keeperen – Norges klart beste spiller i matchen og hovedgrunnen til at Serbia ikke avgjorde allerede etter 90 minutter.

Det siste vi så av Lars Lagerbäck som landslagssjef var at han spaserte alene gjennom Gardermoen iført munnbind etter det som ble den ufrivillig kampløse landslagssamlingen i november 2020.

I bagasjen trillet han med seg den eneste landslagsjobben han har hatt – som ikke har endt i et internasjonalt sluttspill.

Mentalitet.

Det er noe Ståle Solbakken har snakket mye om denne høsten. Han synes den generelle stemningen lå for lavt da landslagsspillerne møttes under hans ledelse det første halvåret. Enkelte kunne slepe seg gjennom hotellkorridorene. Og etter denne sommeren formidlet han ganske kontant til spillerne:

– Hva kan dere lettest forbedre?

Svaret var mentaliteten. Å bli tøffere med hverandre. Et slags steg på veien til å kjenne på den samme uovervinnerligheten fra 1990-tallet. Kan den snike seg inn før avreise Rotterdam?

– Vi er vel ikke helt der ennå. Men jeg ser ikke noe grunn til at vi ikke skal tro at vi kan slå hvem som helst i én kamp, sier Ståle Solbakken.