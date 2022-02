NORSK HÅP: Birgit Skarstein er på plass i Paralympics i Kina – det er ikke de ukrainske utøverne.

Ukrainerne har ikke kommet til Paralympics: − Det er hjerteskjærende

De 20 ukrainerne som skulle delta i Paralympics, er ikke kommet til Kina. – Det er hjerteskjærende å høre historiene deres, sier Birgit Skarstein, som er på plass i lekene.

– Den internasjonale paralympiske komité gjør tydeligvis sitt ytterste for å få ukrainerne hit, men vi vet ikke ennå ikke hvordan det går. Krigen i Ukraina setter det vi driver med i perspektiv, sier Skarstein til VG fra Zhangjiakou.

Paralympics åpner fredag, men de ukrainske utøverne er altså ikke kommet til Kina. Skarstein har imidlertid snakket med ledere som er på plass.

– Hvis utøverne klarer å komme seg hit, så er det selvfølgelig også et spørsmål om de klarer å konsentrere seg om konkurransene her. Mange har familier som er rammet allerede, eller som lever midt i krigen. De sliter også å komme i kontakt med sine nære og kjære, fordi infrastrukturen rundt kommunikasjonen i Ukraina er ustabil. Det er hjerteskjærende å høre hva de står i, fortsetter Birgit Skarstein.

FIRE ÅR SIDEN: Ukrainske utøvere kunne juble for syv gull i Paralympics for fire år siden. Her fra de det ble ukrainsk gull under miksstafetten i skiskyting.

– Samtidig sier de at de føler seg maktesløse oppi det hele, så det å gå med det ukrainske flagget på brystet på en internasjonal scene i alle fall er et slags bidrag.

Craig Spence, talsmann for IPC (den internasjonale paralympiske komité), sier til nyhetsbyrået AP at de jobber hardt for å få de ukrainske paralympiske utøverne til Kina.

– Vi har jevnlig kontakt med Ukraina, sier Spence.

Han er – naturlig nok – også forsiktig med å uttale seg av sikkerhetshensyn.

– Jo mindre vi sier om hvor de er, jo bedre.

I KONTAKT: Talsmann for IPC, Craig Spence (venstre), sier de har jevnlig kontakt med Ukraina. Her fra en pressekonferanse for to år siden i forbindelse med OL og Paralympics i Tokyo.

Spence sier at det for øyeblikket ikke finnes flyruter ut av hovedstaden Kyiv. Det betyr at paralympics-deltagerne i så fall må komme seg til en flyplass i nærheten, for eksempel i Polen.

Men flyreisene til Kina er allerede problematiske. Ingen utenlandske flyselskap har vanlige ruter til Beijing for tiden. De flyene som har transportert deltagere til og fra OL og Paralympics, har alle vært spesielle «OL-fly». De går bare fra enkelt spesielle flyplasser i Europa. Dette er en del av Kinas «boble-system» for å hindre covid-smitte.

– Det handler ikke bare om deltagerne selv, men også om utstyret de skal bruke her i lekene, sier Birgit Skarstein.

– Det spesialbygde utstyret, som skikjelker, er for mange utilgjengelig nå, mens mer generelt utstyr kan lånes.

– Det er snakk om at de kanskje kommer hit den 3. mars, og allerede to dager senere starter konkurransene. Mange nasjoner har tilbudt dem ski og smøring og den slags. Jeg tror alle ønsker å bidra med det de kan, fortsetter Skarstein.

Ifølge IPC-talsmannen skal enkelte ukrainske ledere være på plass i Kina – men ikke noen av utøverne.

Leder for den svenske troppen, Niclas Grön, forteller til nyhetsbyrået TT at de bor rett i nærheten av Ukraina i deltagerlandsbyen – og har sett personer med «Ukraina» på klærne.