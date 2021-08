I natt skal Jake Paul (t.v.) i aksjon i bokseringen. Proffbokser Anders Eggan (t.h.) har ikke veldig sans for youtuberen, men skal følge stevnet. - Mest for forkampene, sier han.

Norsk bokser: − Jeg hadde slått Jake Paul

Proffbokser Anders Eggan (24) skal se youtuberen i aksjon natt. Han mener bokseshowet er positivt for sporten.

Av Håvar Bremer

Jake Paul (24) kaller det som skal skje i natt for «livsforandrende» og det anslås at han kan tjene millioner av dollar hvis han vinner i bokseringen mot UFC-mesteren Tyron Woodley.

Norsk mester

Eggan er ubeseiret i seks kamper som profesjonell. Han er norsk seniormester og nordisk juniormester.

– Jeg har ikke bokset siden mars i fjor i Bergen på grunn av corona. Vi er i prat om en ny kamp på nyåret. Jeg har ambisjoner om å gjøre det så bra som mulig, å ha det artigst mulig på veien. Jeg er en ganske teknisk bokser, som finner smarte løsninger og er flink til å tilpasse meg underveis i kampene, sier han.

Eggan i aksjon.

Veier 15 kg mer

Eggan har den siste tiden jobbet som personlig trener og kostholdsveileder. Kan konkurrerer i super mellomvekt (76 kg). Jake Paul sa lørdag at han veier 89,9 kg.

– Hvordan hadde det gått hvis du hadde møtt Paul i ringen?

– Jeg mener jeg hadde slått han ganske komfortabelt.

– Hvordan er Paul som bokser?

– Jeg vil si hans største styrke kanskje er at han er full av selvtillit og uredd. Svakheten er nok at han har lite erfaring og at han ikke er sterk teknisk.

– Jeg vil gi han litt respekt fordi jeg synes han har utviklet seg ganske fort. Men det er ganske mange andre boksere som hadde fortjent denne muligheten før han. Men det er showbiz, han selger billetter.

PÅ LØPEBANEN: Andres Eggan har ikke bokset siden mars 2020, men har terpet mye teknikk og grunntrening utenfor bokseringen.

– Hva synes du om hypen?

– Begge deler, egentlig. Det er både positivt og negativ. Han får et helt nytt publikum inn til boksingen så fokuset på idretten har blitt mye større. Mange har fått øynene opp for sporten. Men jeg synes også han tar det litt langt. Han er en karakter jeg ikke synes noe om.

– Hvordan tar han det langt?

– Han utfordrer toppen av toppen, og pisser da litt på sporten og utøvere som er gode forbilder.

– Hvordan da?

– Han har ikke møtt noen boksere ennå. På nivå er han ikke like god som han selv mener og får det til å fremstå. Men det blir litt dumt å kritisere også. Han tjener enorme summer på det, og alle andre ville gjort det samme hvis de hadde muligheten. Men han har sagt at YouTube er hardere enn boksing. Han pisser litt på de som satser og legger ned livet sitt i boksen og har gjort det bra.

– Ville blitt farlig

Jake Paul etter seier over den tidligere bryteren Ben Askren (39).

Eggan er også kritisk til at Paul sier han vil bokse mot profesjonelle boksere som Tommy Fury og Canelo Alvarez. I alle fall sistnevnte holder et svært høyt nivå.

– Det blir helt borte vekk. Det ville blitt farlig. Du så hvordan det gikk med forrige motstanderen til Canelo. Det hadde ikke gått veldig bra.

Eggan skal se på stevnet natt til mandag, men det er ikke hovedkampen mellom Paul og Woodley som vekker størst interesse.

– Når man ser på undercardet på stevnet så er det mange lovende boksere som får en mulighet. Jeg kommer til å se på stevnet hovedsakelig for forkampene.

Tommy Fury er blant de som skal bokse før hovedkampen.

Youtube-stjerne

Jake Paul har millioner av følgere på sosiale medier.

Sammen med bror Logan (26) har Jake Paul oppnådd enorm suksess på sosiale medier, og til tross for en rekke overtramp og skandaler, har de en følgerskare på flere titalls millioner.

Pauls bokseinteresse er ganske fersk. Men han har åpenbart lagt ned mye trening, og er ifølge eksperter en helt grei utøver. Han har tre seire på tre kamper: En mot en annen youtuber, en mot en basketballspiller og en mot en tidligere bryter og MMA-utøver.