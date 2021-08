Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg herjet etter Hareides mesterplan – vant 6–1 i Europa-kvalifiseringen

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Domžale 6–1) Før kampen sa Åge Hareide at Rosenborg måtte frem i banen for å stresse motstanderen. Spillerne forstod tydeligvis beskjeden, og ga seg ikke før sifrene på resultattavla var knusende.

Av Erik Eikebrokk

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette ga oss et godt utgangspunkt før returoppgjøret. Offensivt var det veldig bra. Vi kunne scoret flere mål, men det er vanskelig å holde dampen oppe hele kampen. De skulle ikke fått score på oss, men vi mistet ballen litt ugunstig noen ganger, sier Hareide til VG etter kampen.

For spillerne ga seg ikke før det stod 6–1. Dermed synes kampen over før returoppgjøret, akkurat slik Hareide ba om.

– Domzale er et lag vi skal slå, men det handler om å stille opp og gjøre det skikkelig. Det gjorde guttene, og jeg tror mange lag ville slitt med å stoppe oss i dag.

Det var ikke spilt mer enn sju minutter før Adam Andersson viste at han hadde fulgt med i Hareides kampforberedelser. Rosenborg-backen kom sist inn i feltet av samtlige, men var akkurat der han skulle være etter at en livlig Carlo Holse dro seg ned til dødlinjen, og slo ballen ut i feltet på klassisk Rosenborg-vis.

Andersson banket inn sitt første RBK-mål fra åtte meter. Det skulle komme mer. Mye mer.

Drømmestart

For det skulle ikke gå lang tid før det feststemte hjemmepublikummet forstod Hareides tydelige plan om å drepe spenningen i dobbeltoppgjøret - lagene møtes igjen om fem dager i Slovenia - allerede i første kamp.

For ikke å si første omgang.

«Vi skal presse høyt, stresse dem, og score mål. Det er et lag som vi bør slå, men vi må opp på godt nivå, for de er gode til å forsvare seg,» sa Hareide før kampen.

Som sagt, så gjort. For bare et kvarter senere var det Dino Islaomvics sin tur, og nok en gang skjedde det på klassisk Rosenborg-vis. Holse kunne spilt Erlend Dahl Reitan, som stormet forbi på høyre overlapp, men dansken hadde en annen plan. Den planen forstod Vebjørn Hoff seg godt på, og indreløperen timet løpet sitt fra dypet til perfeksjon. Innlegget fra Hoff var minst like perfekt for Islamovic, som fikk en enkel jobb fra én meters hold.

– Det er godt for en spiss å score mål. Nå skal vi ned til Slovenia for å finish the job. Det er et godt utgangspunkt for oss, og et dårlig utgangspunkt for dem. Men jobben skal gjøres, sier Islamovic, som scoret i sin åttende kamp på rad.

Se målshowet her:

Vingshow

Etter at det meste hadde skjedd på Holses side, mente vingen på motsatt side, Emil Konradsen Ceide, at det var på tide å slå om takten. Og hvilken takt det ble. 20-åringen, som scoret hattrick i cupkampen mot Orkla på søndag, så ut til å ha beholdt spillehumøret.

Først dro Ceide seg forbi på yttersida, og avsluttet fra skrått hold. Returen ble snublet inn i eget mål av Sven Karic. Islamovic tror han var borti ballen sist, men sier at han vil se situasjonen i reprise før han «krever» målet.

Fem minutter etterpå ville ikke Dahl Reitan være dårligere enn backkollegaen, og igjen var det Ceide som stod for forarbeidet. Oppskriften var den samme, men denne gangen la Ceide inn foran mål. Islamovic nådde akkurat ikke ballen, men det betød ingenting da Dahl Reitan gjorde som Andersson, kom fra dypet, og banket ballen i hjørnet fra åtte meter.

Redusering

Kanskje ble Rosenborg-spillerne i overkant selvsikre, for med et av omgangens siste spark på ballen, sørget Enes Alic for omgangens beste enkeltmannsprestasjon, da han banket ballen i krysset, utagbart for en André Hansen i full strekk.

Om bortelaget fikk tro på et lite mirakel, ble tro snudd til virkelighet ganske kjapt. Ganske nøyaktig ti sekunder. Ceide fulgte med da den ukrainske dommer blåste i gang andre omgang. Bortelagets forsvar så ikke ut til å gjøre det.

Unggutten snappet ballen, men fikk et touch bort fra målet. Det hadde ingenting å si, for bakfra kom Islamovic. Flikken fra Ceide var briljant, avslutningen i lengste hjørne like så. Dermed 5–1.

Snarlig retur

Fire minutter før slutt fant nysigneringen Noah Holm ut en greit måte å introdusere seg på i Trondheim. Spissen banket innlegget fra Dahl Reitan i mål fra sju meter, og viste at han trolig er den kraftpakken som Hareide har sagt.

Etter en særdeles fartsfylt time med offensiv fotball og et rikholdig angrepsrepertoar som Rosenborg ikke har vist tidligere i sesongen, og en halvtime med «nedjogg», har lagene fem dager på seg til å rekapitulere. Da skal det avgjøres hvem som møter franske Stade Rennais i kampen om en lukrativ plass i gruppespillet i Conference League.

Rosenborg har nå vunnet sju kamper på rad. Alle har kommet etter at Hareide varslet at han ikke forlenger kontrakten med Rosenborg utover 2021. Hvem som overtar, er fortsatt uavklart.