MISTET SIN ØVELSE: Sprinteren Kristina Timanovskaja i dialog med politiet på flyplassen søndag. Hun har gått glipp av 200-meteren hun skulle løpt i natt. Foto: ISSEI KATO / REUTERS

Sky: Hviterussisk sprinter ankom Polens ambassade i Tokyo

TOKYO (VG) Sprinteren Kristina Timanovskaja (24) tilbrakte natten på et flyplasshotell i Tokyo. I dag skal hun ha ankommet den polske ambassaden i millionbyen.

Det melder både nyhetsbyrået Reuters, samt britiske Sky som har publisert et bilde av det som skal være Timanovskaja.

Hun ble, mot sin vilje, forsøkt sendt hjem til Hviterussland søndag etter å ha kommet med offentlig kritikk av hjemlandets OL-prioriteringer. Tsimanouskaya frykter nå for sikkerheten sin.

Den ferske utviklingen i saken kommer etter at flere land har åpnet for å hjelpe 24-åringen som skulle løpt 200 meter i OL i natt.

Den franske EU-ministeren har også sagt at det vil være en ære dersom et europeisk land gir Tsimanouskaya politisk asyl.

Saken ble også tema på den daglige IOC-pressekonferansen her i Tokyo mandag.

KAOS: Her er Kristina Timanovskaja på flyplassen, mot sin vilje, i Tokyo søndag. Foto: ISSEI KATO / X90003

Et klar flertall av spørsmålene fra verdenspressen handlet om nettopp Kristina Timanovskaja. IOC opplyste da at hun har overnattet på et flyplasshotell med beskyttelse fra de som ønsker å sende henne hjem:

– Timanovskaja har forsikret oss om at hun føler seg trygg. Vi var i dialog med henne rundt midnatt i går, og har snakket med henne på nytt i dag tidlig for å få klarhet i hva hun ønsker. Vi vil støtte henne i den avgjørelsen, sier pressetalsmann Mark Adams.

– Vi har bedt den hviterussiske olympiske komité om en utfyllende, skrifltig rapport om hva som har skjedd, sier Adams.

les også Hviterussland vil sende hjem OL-sprinter: – Jeg frykter at de vil sette meg i fengsel

– Opposisjonen i Hviterussland, samt utøveren selv, kaller dette for en kidnapping. Ser politiet på det som en kidnapping?

– Hun snakket med politiet på flyplassen, og dersom det er en kriminell handling, så er det en sak for politiet, sier IOC-toppen.

– Vil det bli snakk om å straffe Hviterussland?

– Det har bare gått 12 timer siden vi ba dem om en fyldig rapport. Vi vil se på hva de forteller og handle deretter. Som du vet har vi foretatt oss ganske mye overfor Hviterussland det siste året, sier Adams.

VEKKER OPPMERKSOMHET: Den pågående saken vekker stor oppmerksomhet over hele verden. Her er et knippe journalister samlet på flyplassen i Tokyo søndag. Foto: ISSEI KATO / X90003

Timanovskaja hevdet i går at deler av trenerapparatet troppet opp på hotellrommet hennes og ba henne pakke sakene sine søndag. Hun skulle etter planen delta i på 200 meter natt til mandag.

«Timanovskaja er ute av De olympiske leker som følge av hennes emosjonelle og psykologiske tilstand», er forklaringen til Den hviterussiske olympiske komité, ifølge RIA Novosti.

Selv avfeier sprinteren det på Instagram: «Det er løgn».

– Ingen leger har snakket med meg, ingen har undersøkt meg. Jeg har en god mental helse, til tross for situasjonen som har oppstått, sier Timanovskaja til Tribuna.

Hviterussland kalles gjerne «Europas siste diktatur» og styres med jernhånd av Aleksandr Lukasjenko. Landet anklages for omfattende menneskerettighetsbrudd.

Timanovskaja hevder at hun kastes ut fra lekene fordi hun har uttalt seg om trenernes forsømmelse. Hun ble – mot sin vilje – satt opp til å løpe 4x400 meter stafett etter at flere utøvere ikke innfridde antidoping-kriteriene som kreves for å stille til start. De hadde ikke gjennomgått nok dopingtester i forkant.

I Tokyo jobber IOC nå med å få klarhet i hva som har skjedd: De ble først klar over den spesielle situasjonen da utøveren selv ba om politibeskyttelse på Haneda-flyplassen søndag. Hun nektet å gå om bord i flyet som skulle frakte henne til Hviterussland.

– Det er vår plikt å ta vare på henne. Vi har sikret at hun har et trygt sted å sove, og vi fortsetter samtalene i dag, sier Mark Adams.

IOCs PRESSETALSPERSON: Mark Adams, her under lekene i Tokyo. Foto: SRDJAN SUKI / EPA

Han ønsker ikke å avsløre nøyaktig hvem som beskytter Timanovskaja, men sier at både politiet og representanter for FNs høykommissær for flyktninger (UNHR) er involvert.

– Har IOC snakket med de andre utøverne fra Hviterussland?

– Vi samler inn informasjon og har bedt om svar fra den hviterussiske olympiske komiteen. Det har ingen hensikt for meg å spekulere utover det, sier IOCs pressetalsmann.