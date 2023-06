NHL-kommissær Gary Bettman forbyr Pride-drakter.

NHL forbyr Pride-drakter: − En distraksjon

NHL-styret har vedtatt å forby alle «spesialdrakter» før kamper i 2023/24-sesongen. Det inkluderer Pride-drakter.

Flere NHL-lag har arrangert såkalte «Pride-nights», hvor de har varmet opp med regnbuefargede drakter og tape.

– Jeg foreslo at det ville være hensiktsmessig for klubber å ikke bytte drakter etter oppvarming, fordi det har blitt en distraksjon ettersom alle klubbene, i en eller annen form, arrangerer kvelder til ære for ulike organisasjoner eller saker, sa NHL-kommissær Gary Bettman.

NHL-klubber har blant annet også arrangert «Hockey Fights Cancer»-kvelder, hvor spillerne har varmet opp i lille drakter. Det blir nå også forbudt.

– Vi ønsker heller at de fortsetter å gi dem den oppmerksomheten de fortjener, istedenfor at det er en distraksjon, sa Bettman.

NHL-sjefen bruker ordet «distraksjon» etter at flere spillere nektet å bruke Pride-drakter forrige sesong. I spissen for dette sto den russiske støttespilleren Ivan Provorov.

– Mitt valg er å forbli tro mot meg selv og min religion, begrunnet Philadelphia Flyers-spilleren.