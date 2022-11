MISTET LEDELSEN: Tarjei Bø fikk det ikke til å stemme under siste halvdel av skiskytteråpningen i Finland.

Åpnet forrykende - så skjøt Bø og skiskytterherrene seg bort

Tarjei Bø startet knallsterkt, men havnet helt nede på 46.-plass i det som ble en småtung dag for de norske skiskytterherrene. Martin Ponsiluoma sørget for svensk jubel i verdenscupåpningen.

Yasmin Sunde Hoel

NTB

Skiskytteren fra Stryn åpnet med å skyte to fulle hus under tirsdagens verdenscupåpning i finske Kontiolahti. Da ledet han, og det kunne se ut som Bø hadde noe stort på gang.

Men på de to siste skytingene sprakk han fullstendig – og bommet totalt seks ganger. Dermed raste han nedover på resultatlisten under 20. kilometeren, og til slutt ble Bø nummer 46 - nesten seks minutter bak vinneren.

I stedet ble Sturla Holm Lægreid beste nordmann på sjetteplass, mens Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer syv. Lægreid lå også lenge an til et toppresultat.

Han gikk nemlig inn til siste skyting i klar ledelse. De tre første skuddene gikk i blinken, men så kom det to bom. Han holdt derimot god fart i sporet og ble beste norske på sjetteplass, slått med 1.23,4 av vinneren.

Lægreid har vunnet de to siste sesongåpningene.

– Det er litt surt. Det er litt typisk at det glipper på slutten når man begynner å tenke på resultat. Jeg er misfornøyd med at jeg ikke får det til i dag. Det er irriterende at jeg bommer to ganger på slutten der, sier Lægreid til TV 2.

Også lillebror Johannes Thingnes Bø hadde nok håpet på et bedre resultat. Han bommet to ganger allerede på den første skytingen og endte som nummer 12.

Svenske Martin Ponsiluoma pådro seg én bom, men gikk seirende ut av duellen mot sveitseren Niklas Hartweg. Tredjemann på pallen ble tyske David Zobel.

Rennet pågår fortsatt.