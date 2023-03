Kolstad er seriemestere feiret seriegullet i Kolstad Arena onsdag kveld. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Kolstad feiret seriegull med kalasseier

Kolstad tok på seg gullhattene og feiret årets historiske seriegull etter storseier mot Halden i eliteserien i håndball onsdag kveld.

Halden ble slått med hele 42-21. Det er den mestscorende kampen for trønderne denne sesongen. To ganger tidligere har de vært oppe på 40 mål.

Sigvaldi Gudjonsson ble kampens toppscorer med åtte fulltreffere.

Kolstad sikret seriegullet for to uker siden med seier over ØIF Arendal. Deretter gikk de på sesongens første tap mot Fjellhammer før de var tilbake på vinnersporet så det sang onsdag kveld.

Kolstad er første trønderklubb som blir norsk seriemester i håndball for menn. Elverum og ØIF Arendal har dominert norsk håndball for menn og hadde sammen monopolisert seriegullet de siste åtte årene, men nå er det en ny klubb på tronen.

Sesongen til Kolstad avsluttes borte mot Elverum til søndag.

9.-plasserte Halden har fortsatt mulighet til å nå sluttspillet. De har ett poeng opp til ØIF Arendal og Fjellhammer før den siste serierunden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post