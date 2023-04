FINALEKLAR: Casper Ruud i Estoril Open.

Ruud videre etter tiebreak – møter kompisen i finalen

(Casper Ruud – Quentin Halys 6–4, 3–6, 7–6 (7–2)) Casper Ruud (24) dro seieren i land mot franske Quentin Halys (26) i semifinalen i Estoril Open. Nå venter et møte med kompisen i finalen.





For hvis nordmannen skal ta sin tiende tittel på ATP-touren, må han beseire serbiske Miomir Kecmanovic (23) i finalen i Estoril i Portugal. Det er ingen ringere enn Ruuds tidligere doublepartner og nære venn. Sammen har de konkurrert i blant annet Australian Open, French Open og US Open.

– Det blir morsomt. Miomir er en av mine nærmeste venner på touren. Det blir en spennende kamp. Jeg vil kanskje ikke si at vi har drømt om det, men det blir gøy å møtes i en finale for første gang i løpet av våre karrierer. Han har spilt bra, så jeg må være forberedt på en veldig tøff match, sier Ruud.

Ruud og Kecmanovic har møttes to ganger tidligere på øverste nivå, ifølge ATPs hjemmesider. Begge gangene, tilbake i 2019, var det Kecmanovic som gikk av med seieren. Fire år senere er imidlertid Ruud (5) klart bedre rangert enn Kecmanovic (40).

1 / 4 GODE VENNER: Miomir Kecmanovic og Casper Ruud. forrige neste fullskjerm GODE VENNER: Miomir Kecmanovic og Casper Ruud.

Ruud har vist seg å være en av de beste spillerne i verden på grus de siste årene. Nordmannens form var imidlertid et stort spørsmålstegn før årets første grusturnering. Faktisk hadde han ikke vunnet to kamper på rad i 2023 før han sikret semifinalebilletten i Estoril på fredag.

I semifinalen mot Halys, rangert som nummer 80 i verden, fikk Ruud en perfekt start. Først brøt han franskmannen umiddelbart, før han holdt eget servegame og gikk opp til 2–0. Halys hevet seg i sitt neste servegame, men det hjalp lite når han aldri klarte å bryte tilbake. Dermed vant Ruud det første settet 6–4.

Like bra gikk det ikke i det andre settet. På stillingen 2–1 til Halys ble Ruud satt under press av franskmannen. Til slutt skaffet Halys seg to breakballer, men han trengte bare den ene og økte til 3–1-ledelse.

Og det så enda mørkere ut da kampen ble stanset fordi Ruud trengte medisinsk tilsyn for det som så ut som et problem med nakken. Ruud kom tilbake til banen, men klarte ikke å hindre 3–6-tap og utligning til 1–1 i sett.

Det tredje og avgjørende settet ble en jevn duell. Halys ga Ruud ordentlig kamp om nordmannens tredje servegame, men 24-åringen kriget seg til 3–2-ledelse. Deretter gikk det hele veien til tiebreak. Der var Ruud best og sikret plassen i morgendagens finale mot Kecmanovic.

– Casper har hatt litt problemer med Kecmanovic, men de har ikke møttes så ofte i senere tid. Det er en forskjell. Kecmanovic var litt kjappere ut av startblokken da de var rundt 21-årsalderen, sier Discovery-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Finalen ser du søndag på discovery+.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post