VINKER FARVEL? Harry Kane kan være på vei bort fra Tottenham. Her med familien etter den siste hjemmekampen, mot Brentford.

Engelsk storavis: United vil ha Harry Kane – ønsker forhandlinger raskt

Harry Kane (29) står øverst på ønskelisten til Erik ten Hag denne sommeren, og klubben ønsker å få fortgang i forhandlingene med Tottenham, skriver den engelske storavisen The Guardian.

The Guardian melder at Manchester United intensiverer jakten på Harry Kane. Også Chelsea-spiller Mason Mount (24) skal være sterkt ønsket.

Avisen skriver at United ønsker å unngå en langvarig overgangssaga rundt Harry Kane og håper å legge nok penger på bordet til å overbevise Tottenhams styreleder Daniel Levy.

Manchester Evening News har også skrevet at Harry Kane er førstevalget til United-manager Erik ten Hag.

Kane ble denne sesongen tidenes toppscorer for Tottenham, og har kun ett år igjen av kontrakten med London-klubben. Tottenham ligger på en 8.-plass når én Premier League-runde gjenstår og er ute av kampen om Champions League- og Europa League-plassene.

– Hadde det jeg vært han, så hadde jeg sett på mulighetene mine. Han har vært lojal og briljant for Tottenham og jeg tror ikke noen Spurs-fans hadde klaget om han sa: «Jeg har gjort mitt her og nå må jeg se videre», sa tidligere storscorer Alan Shearer Alan ShearerTidenes toppscorer i Premier League. 260 mål på 441 kamper for Newcastle og Blackburn Rovers. under Match of the Day nylig.

United kan torsdag sikre seg fjerdeplassen og Champions League-spill med uavgjort eller seier mot Chelsea.

DYR: Napoli skal kreve 1,7 milliarder kroner for å slippe sin superspiss, Victor Osimhen, denne sommeren.

Napoli-spiss Victor Osimhen og Atalantas danske juvel Rasmus Højlund skal være to alternative signeringer, men Osimhen har ifølge The Guardian en prislapp på 1,7 milliarder norske kroner.

United skal også ha blinket seg ut Mason Mount som en forsterkning på midtbanen. 24-åringens kontrakt med Chelsea går ut neste sommer og foreløpig ser ikke Mount ut til å skrive en ny kontrakt med barndomsklubben.

Arsenal og Liverpool skal også være interessert i Mount.

PÅ FARTEN: Mason Mount ser ut til å forlatte Chelsea denne sommeren.

