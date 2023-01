Olsbu Røiseland-opptur før VM, men: − Ingenting å stille opp med

Marte Olsbu Røiseland nærmer seg VM-formen. Lørdag viste hun lovende takter under jaktstarten i Anterselva.

Marte Olsbu Røiseland gikk ut som nummer fire på jaktstarten i Anterselva og var sånn sett Norges eneste håp denne lørdagen. Neste nordmann på lista var Karoline Knotten med startnummer 43. Fjerdeplassen på fredagens sprint var 32-åringens beste resultat etter sykdomsperioden i desember.

Etter en god start, der hun lå og vaket bak lederen Dorothea Wierer, ble det én bom på andre skyting. Halvminuttet bak var et faktum, men Olsbu Røiseland viste form i sporet og gikk seg nærmere tet. Tredjeskytingen ble et høydepunkt, der nordmannen skjøt fullt og gikk ut i ledelsen.

Etter rennet snakket hun med NRK om hvordan det føltes:

– Det var veldig kult å havne i den posisjonen. Jeg trenger trening på det igjen, det er et år siden sist jeg var der. To bom på siste stående skal ikke skje, så det var uvant for meg, men det er godt å få treningen på det.

– Jeg har ingenting å stille opp med mot de beste akkurat nå. Med min vanlige form skal det være mulig, men jeg trenger disse gjennomkjøringene for å klare det i VM, sa Marte Olsbu Røiseland.

Dessverre ble det to bom på den siste skytingen, der flere utøvere slet med treffprosenten. Det gjorde dog ikke italienske Vittozzi. Etter to strafferunder, gikk Olsbu Røiseland ut som nummer fire. Sisterunden viste at hun fortsatt har noe å gå på i løypa, og hun endte til slutt som nummer fem.

Etter sykdomsperioden før jul, der Olsbu Røiseland slet med helvetesild, viste hun lovende takter i comebacket. Etter det har alt handlet om å spisse formen inn mot VM i Oberhof, som er neste på programmet etter søndagens stafett.