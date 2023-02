RUTINERT: Sean Payton trente New Orleans Saints fra 2006 til 2021.

Veteranen Payton (59) blir ny Broncos-trener

Trenerkabalen i NFL er i ferd med å falle på plass. Nå skal Sean Payton jobbe med Russell Wilson kommende sesong.

Fra før av hadde Carolina Panthers ansatt tidligere Colts-trener Frank Reich som sin nye hovedtrener. Houston Texans klarte tirsdag å lande den svært ettertraktede San Francisco 49ers-forsvarstreneren DeMeco Ryans som sin nye hovedtrener. Ryans spilte seks sesonger i Texans som linebacker fra 2006 til 2011.

Like etter kom nyheten om at Denver Broncos har sikret seg selveste Sean Payton. 59-åringen hadde egentlig lagt opp som trener etter 16 år som NFL-trener i New Orleans Saints (med et lite opphold på grunn av «Bountygate»).

Ettersom han hadde lagt opp og ikke hverken sagt opp eller blitt sparket måtte Denver Broncos betale et 1. runde-valg til New Orleans for å få deres tidligere trener.

Lagene som i skrivende stund mangler å ansette ny hovedtrener er Arizona Cardinals og Indianapolis Colts.

