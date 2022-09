I EKSTASE: Tobias Foss, her etter søndagens temporitt i sykkel-VM i Australia.

Tobias Foss med sensasjonelt VM-gull på tempo: − Det er så uvirkelig

Tobias Foss (25) kunne nesten ikke tro at han syklet inn en sensasjonell gullmedalje under temporittet i sykkel-VM. Nå får han velfortjent hyllest av Norges største sykkelprofiler.

– Det er en drøm. Jeg tror det ikke. Det er så uvirkelig. Beina var virkelig gode. Dette er mer enn jeg kunne drømt om. Dette må gå opp for meg først, sier Foss i et intervju vist på TV 2.

25-åringen fra Vingrom kunne nesten ikke tro det han var med på på den første øvelsen i årets VM i Australia. Han ristet på hodet da TV-kameraene filmet ham i målområdet.

Men han hadde gode bein og gjort gode forberedelser, forklarer han til TV 2, og åpningen på søndagens tempo bar bud om at han hadde skumle hensikter.

Sakte, men sikkert ble det nemlig klart at han hadde medaljemuligheter.

Og da kanonene én etter én måtte gi tapt for nordmannens tid i mål, var bragden et faktum.

Til slutt skilte det 2,95 sekunder ned til sveitsiske Stefan Küng på sølvplass. Remco Evenepoel tok bronsen drøyt ni sekunder bak Foss.

Han forteller til TV 2 forteller at løypa passet ham bra.

– Det var ingen steder man kunne hvile, og man måtte tråkke på gjennom svingene. Jeg hadde veldig bra coaching og det var et veldig bra gjennomført løp.

Info Derfor er det en historisk bragd: Foss sørger nemlig for første norske medalje på tempo i eliteklassen, uansett kjønn.

Beste resultat på herresiden tidligere står Andreas Leknessund for med sin 13. plass i 2020. Beste kvinneresultat har Solrunn Flatås, da hun ble nummer fire i 2000. Vis mer

Overrasket Hushovd

Foss’ gullmedalje gjorde samtlige i den norske leiren og ikke minst tidligere syklister rørt.

– Det er «wow»! sier Thor Hushovd til VG.

Hushovd, som selv har en rekke etappeseire i store ritt og VM-medalje selv, fortsetter:

– Det er mange store navn og store talent på et meget høyt nivå nå. Det å klare å vinne et VM og knuse alle disse er stort! Tobias er et stort talent, og en god temporytter, det vet jo alle, men faktisk klare å vinne overrasket meg! Drita kult, sier han.

TIDLIGERE VERDENSMESTER: Thor Hushovd, her med VM-gullet i landeveisritt i Australia tilbake i 2010.

Alexander Kristoff drar ned til Australia senere søndag og skal konkurrere i fellesstarten søndag om en uke.

Men han hadde fått med seg hva landsmannen allerede har utrettet.

– Det var imponerende og ganske overraskende! Visste han var god! Men verdensmester var over all forventning, sier han til VG.

IMPONERT: Alexander Kristoff, her avbildet under årets Tour de France.

Sportssjef Kurt Asle Arvesen har følgende beskrivelse av det som skjedde i Australia:

– Vi hadde tårer i øynene da han kjørte over målstreken, for han syklet så sinnssykt bra, sier sportssjef Kurt Asle Arvesen til TV 2.

Sportssjefen sier eleven minnet om de tidligere toppsyklistene Fabian Cancellara og Bradley Wiggins på sitt aller beste.

– Det gnistret av denne tempoen – hvordan han klarte å holde tempo over kulene og bakkene, sier Arvesen og fortsetter:

– Gutten selv hadde topp fem som mål. Gull er i overkant, sier Arvesen.

KUNNE SMILE: Sportssjef Kurt Asle Arvesen, her avbildet ved en tidligere anledning.

Til stede i Australia er også Jens Haugland, lagleder for sykkellaget Uno-X. Foss syklet for laget i 2018 og 2019.

– Det var en stor, stor opplevelse. Vi sto på mållinjen og så ganske tidlig at han var på sporet. Det er et ufattelig stort øyeblikk for norsk sykling, at vi har en verdensmester på tempo, sier Haugland til VG.

Han påpeker at Foss er et helutviklet produkt etter den norske idrettsmodellen. Han har gått på NTG (Norges Toppidrettsgymnas), videre på et norsk profflag og nå World Tour-laget Jumbo-Visma.

– En ellevill dag og at vi får oppleve det nå... Det er sjampanje og det er bare å nyte det. Hele Sykkel-Norge bør feire denne anledningen, sier Haugland.