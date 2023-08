PÅ JOBB: Tyske Alexander Zverev møtte Aleksandar Vukic i første kamp i US Open tirsdag, etterpå snakket han om lukten på banen.

Tennisstjerne etter første kamp i US Open: − Lukter som stuen til Snoop Dogg

Tennis-stjernene kjenner eimen av mer enn suksess i US Open.

– Bane 17 lukter definitivt som stuen til Snoop Dogg. Herregud, det er overalt. Hele banen lukter «gress», utbrøt den tyske tennisstjernen Alexander Zverev tirsdag.

US spilles ikke på gress, men på hard court, likevel er gresslukten rundt bane 17 blitt en snakkis i Grand Slam-turneringen i New York.

TOK EN BLÅS: Rapperen Snoop Dogg på scenen under 50-årsfeiringen til hip hop på Yankee Stadium i Bronx i New York midt i august.

Snoop Dogg investerte stort for flere år siden i et amerikansk cannabis-selskap, skrev E24. Rapperen er svært kritisk til cannabis-lovgivingen i Norge. Han har tidligere sagt at han røykte marihuana på scenen under Quart-festivalen i 2005.

Zverev er ranket som nummer 12 og vant, og han spilte sin åpningskamp på den etter hvert mye omtalte banen. Flere spillere har uttrykt at de er blitt forstyrret av den umiskjennelige odøren når de har spilt på bane 17.

– Lukten, herregud. Jeg tror det kommer fra parken bak banen, sa greske Maria Sakkari etter å ha tapt 4-6, 4-6 i 1. runde.

Hun kan ha et poeng. Flere spekulerer i at marihuana-lukten kommer fra den nærliggende Corona Park, og nå har også USAs tennisforbund (USTA) foretatt egne undersøkelser for å komme til bunns i utfordringen.

Casper Ruud kom til finalen i US Open i fjor. Han vant sin første kamp i årets turnering mandag.

Etter at det amerikanske tennisforbundet har snakket med folk på stadion og sett på videoopptak, så er onklusjonen klar, de finner ikke bevis for at noen har røykt marihuana på arenaen, og talsmann i forbundet, Chris Widmaier, tror at park-teorien er sannsynlig.

– Noen ganger lukter det mat, noen ganger sigaretter og noen ganger gress. Det er ikke noe vi får gjort noe med, for vi spiller på et åpent sted med en park bak. Folk får gjøre det de vil, sa Sakkari.

Trolig kommer ikke lukten til å forsvinne med det første. Sikkerhetsvakten Ricardo Rojas, som jobbet ved bane 17 tirsdag, sier at parken er utenfor US Opens jurisdiksjon.

– Gå rundt hvilket som helst gatehjørne, og du vil lukte det. Det er en del av verden nå. Du må bare bli vant til det, sier han om marihuanaduften.

