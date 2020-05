STILLER SPØRSMÅL: Pernille Harder lurer på hvorfor det er lettere for kvinnelige fotballspillere å stå frem som homofile. Her fra fotball-VM i 2018. Foto: Jonas Ekströmer / TT NYHETSBYRÅN

Harder etterlyser mer åpenhet rundt homofili i fotballen: – Kulturen er utdatert

Danske Pernille Harder (27) vil at alle fotballspillere skal kunne være åpne om egen legning, og spør hvorfor det er vanskeligere med åpenhet blant menn enn kvinner.

Wolfsburg-stjernen, en av verdens beste fotballspillere, skriver følgende på Twitter:

– Hvorfor er homofili akseptert i kvinnefotball, men ikke for herrene? Jeg kunne ønske alle kunne være åpne om homofili, men jeg forstår nølingen. Kulturen i herrefotball er utdatert og responsen ville være annerledes. Men hvorfor?

Hun uttaler seg om teamet i et intervju med fotballmagasinet ELFEN:

– Det er viktig at alle kan stå ved den de blir forelsket i uten å måtte tenke på det, sier Ingrid Syrstad Engen og Kristine Mindes lagvenninne.

– Udaterte forestillinger om maskulinitet

Likevel forstår hun at det er vanskelig for mannlige fotballspillere å være åpne om temaet.

– Fotball for menn dyrker fremdeles utdaterte forestillinger om maskulinitet, og responsen vil helt sikkert være veldig annerledes enn hos kvinner, sier Harder i intervjuet.

For to år siden ble Harder kåret til Europas beste fotballspiller. Kjæresten hennes er Chelseas Magdalena Eriksson, som også spiller på den svenske landslaget.

– Et felles ansvar

– Jeg tror ikke det er like åpent hos herrene fordi herrene har ikke våget å snakke om noe som er veldig viktig å snakke om, sier Gjert Moldestad til VG.

Han er styremedlem i Branns supporterklubb, Bataljonen, og åpent homofil. Han har flere ganger engasjert seg for temaet og mener Harder har et godt poeng.

– Herrefotballen har vært veldig flinke til å adressere rasisme, både i kampanjer og regelverk, mens homofili og homofobi har vært litt tabu. Kvinnene har vært mye flinkere til å adressere det, de har også hatt åpne homofile spillere. Det har vært en større aksept for at mennesker er forskjellige. Herrefotballen har mye å lære av kvinnefotballen, sier Moldestad.

les også Thorsby sjokkert over homosyn i utlandet: – Verre enn jeg trodde

– Hva tror du må skje for at det skal være mer åpenhet rundt homofili også i herrefotballen?

– Man må fortsette med det man endelig har begynt å gjøre. Man har endelig begynt å snakke om dette i klubbene. I Norge har vi endret på regelverket rundt hva man aksepterer og ikke innenfor homofobi. Vi må ha synlige kampanjer og spillerne må si noe. Det er et felles ansvar, svarer han og legger til:

– Det er veldig viktig at store stjerner tør å snakke om homofili på samme måte som rasisme. Og så lenge ingen er åpne, er det selvfølgelig vanskelig. Jeg er ganske overbevist om at fotballen har mistet mange talentfulle i yngre alder fordi de har sett at det ikke er aksept for homofile i fotballen.

ENGASJERT: Gjert Moldestad på frokostseminaret «Jævla Homo» i 2018. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

