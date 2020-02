Kampen for at Maren Lundby og resten av jentene skal få hoppe i storbakken i VM, ser ut til å krones med seier. Men på en rekke områder, som ishockey for kvinner, er idretten preget av grov kjønnsdiskriminering. Til høyre FIS-president Gian-Franco Kasper. Foto: VG/REUTERS

Kommentar

Lundby-jubelen kan ikke vare for lenge – bare se på kvinnehockey

Det er grunn til å juble over en viktig seier for Maren Lundby & co., men i en tid der jenter fortsatt ikke får takle i ishockey er det ingen grunn til å hvile på likestillingslaurbærene.

Det skulle selvsagt ha skjedd for lenge siden, men like fullt er det en kjempeopptur at fornuften ser ut til å seire i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det gjenstår noe formalia før alle forbehold kan droppes, men etter den norsk-initierte styrebehandlingen tyder alt på at hoppjentene får slippe til i storbakken under VM i Oberstdorf neste år.

Her er det mange som har jobbet på spreng.

Folk som sportssjef Clas Brede Bråthen og skipresident Erik Røste skal ha kred for å ha stått opp for rettferdighet i en viktig sak. Dessuten viser gjennombruddet nok en gang at innblanding utenfra kan være svært sunt, og her har idretten fått politisk drahjelp fra både kulturministeren og statsministeren.

Følgelig kan det med god grunn skulderklappes litt både her og der. Men den øvelsen bør ikke pågå fryktelig lenge.

Til det er det nemlig altfor mange eksempler på hvor kjønnsskjev og mannsdominert idretten er i en rekke grener.

Det er mye mer å rydde opp i.

Det er all grunn til å spørre om diskrimineringen hadde fått vare så lenge i FIS, dersom det ikke var slik at alle valgte styremedlemmer er menn. Og når norsk idrettsledelse nå – prisverdig nok – jobber mer bevisst for å påvirke verdivalg utenlands, er det interessant å se på hvem det er som skal ta disse fightene.

Faktum er, litt spissformulert, at det er «gubbesoldater for likestilling» som blir gjengangeren i påvirkningsarbeidet. En oversikt som ble lagt frem i høst, viste nemlig at 140 av 251 norske representanter i internasjonale posisjoner selv er menn over 50 år.

Det innebærer ikke at de er ute av stand til å tale kjønnsrettferdighetens sak, noe nevnte Bråthen lenge har vært en foregangsfigur for. Men på et overordnet nivå er denne sammensetningen et stort problem for norsk idrett. Og selv om bevisstgjøringen er økende i det offentlige rom, og toppledelsen i Norges idrettsforbund nå faktisk er kvinnedominert, er ståa stusslig på president-, generalsekretær- og landslagstrenerplan.

Dessuten er det fortsatt skremmende mange antikvariske og direkte diskriminerende regler og ordninger som gjelder i idrettens sfære.

Tidvis er paternalismen – gamle menn vet best, liksom – så inngrodd at man må klype seg i armen.

Et ferskt eksempel gjelder et tema som har vært oppe par ganger tidligere, men uten at noe har skjedd.

NRK kunne nylig melde at jentene i Bergen ishockeyklubb vil gå i 8. mars-tog med en parole om like regler for begge kjønn.

Det er nemlig slik – hold dere fast – at det ikke er lov til å takle i ishockey for kvinner.

For gutter er det en grense på 12 år for dette, men uansett alder råder altså et taklingsforbud for kvinner.

I tillegg er det forskjellige regler for ansiktsbeskyttelse. Mens kvinner må spille med heldekkende gitter uansett hvor gamle de er, kan menn velge pleksiglass i stedet som voksne.

Og ingenting tyder på at det er noen utjevnende regelendringer i umiddelbart sikte. Retorikken til Norges Ishockeyforbund fremstår ikke veldig offensiv når de konfronteres med forskjellsbehandlingen.

Det er derimot daglig leder i Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, som trekker en tankevekkende parallell til da fotball ble ansett som farlig, fordi «puppene kunne bli skadet» og «evnen til å føde barn reduseres».

Men nå lever vi altså i det herrens år 2020.

Det er grunn til å ha flere tanker i hodet på likt når det gjelder kampen for like vilkår, som pågår på mange arenaer samtidig.

Heia Maren Lundby og alle hennes våpendragere – av begge kjønn. Men fortsatt råder for mange holdninger som hører hjemme på museum.

