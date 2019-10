Magnus Carlsen slo tilbake etter tap

BÆRUM (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 3–3 etter to partier) Magnus Carlsen (28) fikk en katastrofestart mot Fabiano Caruana (27) - men slo tilbake og vant det andre partiet i semifinalen i Fischer-sjakk søndag.

Tross hvite brikker tapte Carlsen det første partiet, men så vant han med svart og utlignet - og spillerne er like langt etter den første dagen av semifinalen.

– Nå ser det atskillig lysere ut enn det kunne ha vært, sa en blid Carlsen til VG etter seieren på Høvikodden. Se intervjuet her:

Vinneren av turneringen på Høvikodden blir den første offisielle verdensmester i såkalt Fischer-sjakk.

I den andre semifinalen ble det remis i begge partiene mellom amerikaneren Wesley So og russeren Jan Nepomnjasjtsjij.

– Jeg tror det blir noen spennende dager. Både Magnus og Caruana har vist at de er villige til å spille spenstig sjakk, sier søster Ellen Øen Carlsen.

– Det er jo morsomt at vi etter 12 remiser mellom dem i VM for ett år siden, nå får avgjørelse i de to første partiene, smiler arrangøren Arne Horvei.

Semifinalen går over tre dager; søndag, mandag og tirsdag. Så er det finale i tre dager fra torsdag.

Semifinalematchen på Høvikodden er revansjmøte etter fjorårets VM-oppgjør mellom Carlsen og Caruana.

Carlsen hadde hvite brikker, men etter få trekk i det første partiet lå han åtte minutter bak på tid - og etter hvert ti minutter.

– Det er litt bekymringsfullt, denne tidsbruken. For Magnus er nå 10 minutter bak Caruana. Det trenger ikke være dumt, særlig hvis du har investert tiden din i å finne de beste trekkene, men her synes jeg ikke det har skjedd. Om noe virker svart sin stilling enklere å spille, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV.

– Dette er faktisk fullstendig krise for Magnus, kommenterte Hammer etter at prosenten for Caruana-seier økte til 62. Da var det spilt 20 trekk.

Ved tidskontrollen på trekk 40 hadde amerikaneren plutselig fått et soleklart overtak.

– Det er imponerende gjort av Caruana, sa Jon Ludvig Hammer på VGTV.

Etter hvert ble det et kappløp om å få ny dronning først. Carlsen måtte innse at han tapte det kappløpet.

Caruana hadde altså hvite brikker i det andre partiet, som var helt jevnt. Hammer fastslo etter hvert at «Magnus går faktisk i angrep», men like etter mente han at det var uklart om de to prøver å vinne eller bare få remis.

Ved trekk 37 måtte Caruana tenke veldig lenge, og etter hvert fikk Carlsen et soleklart overtak. Supercomputeren Sesse fastslo at nordmannen var på vei mot seier, men gang etter gang fant Caruana det rette trekket for å kunne ro iland en remis. Men et dårlig tårntrekk i trekk 49 gjorde at Carlsen kunne innkassere seieren.

En irritert Caruana forlot Høvikodden uten å gi noen kommentarer etter tapet.

Spillerne fikk greie på utgangsstillingen et kvarter før start på det første partiet. De 15 minuttene har de lov til å bruke alle hjelpemidler for å forberede seg. Til det andre partiet byttet de bare farge.

I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig.

Men det er tre regler som følges:

* Kongen skal stå mellom tårnene.

* Løperne skal stå på felter av ulik farge.

* De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

Publisert: 27.10.19 kl. 18:49 Oppdatert: 27.10.19 kl. 21:45







