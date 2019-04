FOTBALLSPILLER: Cierre Wood (28) er en tidligere fotballspiller, som har spilt i den amerikanske fotballigaen The National Football League. Foto: Michael Quine / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere NFL-spiller siktet for drap på femåring

Jenta skal ha blitt tvunget til å utføre en treningsrutine som ikke egner seg for en femåring.

Nå nettopp







Det melder flere nettsteder, deriblant Daily Mail og TMZ.

Den tidligere NFL -spilleren (amerikansk fotball), Cierre Wood (28), er siktet for både barnemishandling og drap av den fem år gamle jenta La-Rayah Davis. Den fem år gamle jenta er datteren til kjæresten hans, Amy Taylor, som også er mistenkt for barnemishandling og drap, skriver TMZ.

Tirsdag møtte 28-åringen opp i rettssalen i Las Vegas for drapet på femåringen som skal ha skjedd den 9. april. Wood skal ha tvunget jenta til å fullføre en treningsrutine som ikke egner seg for en femåring, ifølge aktor.

les også To menn siktet for bomstasjonshærverk i Bergen

Den tidligere NFL-spilleren har tidligere hevdet at jenta hadde problemer med oppførselen sin, ifølge TMZ. Han skal i tillegg beskrevet femåringen som «tykk» – noe som førte til at Wood tvang henne til å sprinte, gjøre situps og ta knebøy.

Wood skal ha innrømmet at jenta ikke klarte den andre runden med situps – slik at hun falt bakover og slo hodet i gulvet. Jenta skal imidlertid ha reist seg opp igjen, men svaiet og deretter kollapset. Hun ble erklært død kort tid etter.

Amy Taylor skal ha innrømmet at femåringen klagde på vonde bryster noen dager i forkant av hennes død. Smerten kom etter at moren hadde sittet på både bryst og mage for å straffe henne for dårlig oppførsel, ifølge aktors påstand.

les også Sønn dømt for å ha kjørt på far med lastebil: – Kommer neppe til å ha kontakt så lenge de lever

Under tirsdagens høring sa dommeren at Davis’ kropp hadde alvorlige skader – blant annet brukne ribbein og synlige skader.

Saken skal tas opp igjen i retten snart, ifølge TMZ.

Publisert: 17.04.19 kl. 19:50