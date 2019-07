SEMIFINALE-EXIT: Forrige gang en norsk duo var i en VM-semi, var i 2001. Da røk Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud ut. Denne gang var det Anders Mol og Christian Sørum (bildet) som tapte. Foto: DAVID HECKER / EPA

Finaledrømmen knust for Mol og Sørum etter thrillersemi

HAMBURG (VG) (Mol/Sørum - Wickler/Thole 21–17, 16–21, 12–15) Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) tapte semifinalen mot Tyskland i sitt første VM.

Finaledrømmen er knust for Anders Mol og Christian Sørum. De ble slått 2–1 av tyske Wickler/Thole i semifinalen. Dermed blir det «bare» bronsefinale for de norske guttene, som spiller sitt første VM.

Det ble klart etter en thriller av en kamp.

Tyskerne presset Norge i første sett, og de fikk god hjelp av 12.000 tyske fans på centre court i Hamburg. Wickler/Thole ledet med et par poeng i store deler av settet, men som i åttedelsfinalen mot Latvia imponerte de norske guttene på tampen: På stillingen 17–16 ledet Norge for første gang. De vant 21–17.

I andre sett ble det enda tøffere. Det var jevnt frem til teknisk timeout, men da dro tyskerne ifra. Tyskland vant 21–16, og for første gang i VM tapte Norge et sett.

Dermed måtte det hele avgjøres med et tredje sett. Nok en gang fulgte lagene hverandre tett. Det sto 9–9, 10–10 og 11–11. Da dro Tyskland ifra, men ikke uten kontroverser.

På stillingen 11–13 vant Tyskland poenget, men Anders Mol var klar på at tyskeren førte ballen over. Reprisene viste også at det så ut til å stemme, men den norske duoen kunne ikke utfordre poenget.

Istedenfor 12–13 ble det 11–14, og til slutt vant tyskerne 15–12.

Wickler/Thole er nummer 13 på verdensrankingen.

Mol og Sørum gikk inn i mesterskapet som førsteseedet og med muligheten til å bli de yngste verdensmesterne noensinne.

Finalen spilles søndag 14.00. Russiske Krasilnikov/Stoyanovskiy sikret finalebillett tidligere lørdag.

Vinneren av VM får også en OL-billett til Tokyo.

PS: Anders Mol har hatt ryggproblemer det siste døgnet, og har gått til behandling. Han føler seg bedre i dag.

Publisert: 06.07.19 kl. 19:51