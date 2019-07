TUSENVIS AV PRØVER: Det russiske antidopingbyrået Rusada ble tatt inn i varmen av Det internasjonale antidopingbyrået Wada i september i fjor. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

Russland bekrefter: Mistenker over 100 brudd på dopingreglene i år

Nestlederen for Russlands antidopingbyrå Rusada hevder å ha avdekket 102 sannsynlige tilfeller av brudd på dopingreglene begått av russiske idrettsutøvere.

Ifølge nettstedet «Inside the games» uttaler assisterende generalsekretær Margarita Pakhnotskaya til nyhetsbyrået Tass at Rusada «har registrert» 102 potensielle saker fra januar til juni i år.

– Totalt ble 53 av disse rapportert siste måned, røper Margarita Pakhnotskaya.

Det russiske antidopingbyrået skal ha gjennomført 5703 dopingtester hittil i år. Rusada ble tatt inn i varmen igjen av Det internasjonale antidopingbyrået Wada i fjor høst, betinget av at det ville oppfylle to gjenstående krav.

Margarita Pakhnotskaya bekrefter dermed tidligere opplysninger fra Det internasjonale antidopingbyrået Wada.

Antall innsamlede prøver de første seks månedene i 2019 skal være nærmere 7000, og Rusadas mål er 11.000 før årets utgang - pluss 13.000 i OL-året 2020.

Margarita Pakhnotskaya sier at de har avdekket 156 tilfeller av brudd på «tilgjengelighet», det vil si brudd på meldeplikten som toppidrettsutøverne har - og det som karakteriseres som ikke fullstendige eller ikke gjennomførte dopingtester.

Rusada har fått 63 søknader om unntak fra dopingreglementet. 19 av disse er avvist, 23 er blitt godkjent. 21 søknader er ennå ikke ferdigbehandlet, skriver «Inside the games» onsdag.

Samtidig ble det torsdag kjent at Russlands tidligere sportsminister Vitalij Mutko har fått delvis medhold i sin appell om opphevelse av utestengelsen på livstid fra OL.

Det skriver nyhetsbyrået Ap.

Idrettens voldgiftsrett Cas har besluttet at Den internasjonale olympiske komité IOC ikke hadde rett til å sanksjonere Mutko, fordi han ikke var utøver, leder eller en «offisiell» del av et russisk lag.

Avgjørelsen fra Cas tvinger imidlertid ikke IOC til å invitere Mutko til OL. Idrettens voldgiftsrett tar heller ikke stilling til om den omfattende dopingen i russiske idrett var understøttet av staten, eller hvor vidt Mutko som idrettsminister var ansvarlig for den.

Vitalij Mutko uttaler til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at han er fornøyd med dommen fra Cas. Han har hele tiden nektet for at Russland hadde et dopingprogram i Sotsji-OL 2014, og at han har hatt en rolle i dopingen knyttet til de russiske idrettsutøverne.

