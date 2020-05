ENDELIG: Barnefotballen kan starte opp med vanlige treninger fra 15. juni. Det gjelder også andre idretter med såkalt «begrenset fysisk kontakt». Her er Abid Raja på Ekebergsletta for få uker siden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

NIF-jubel: Regjeringen tillater barnefotball med kontakt fra 15. juni

Gladnyhet til unge fotballspillere og andre idrettsutøvere over hele landet: Fra 15. juni mykner regjeringen opp coronareglene blant barn og unge i flere utendørsidretter.

Fra denne datoen kan alle under 20 år drive idrett med såkalt «begrenset fysisk kontakt» på vanlig vis utendørs.

Det betyr blant annet at barn og unge kan trene fotball som før coronapandemien, uten lenger å måtte forholde seg til dagens krav om én meters avstand.

Kulturminister Abid Raja (V) beskriver det hele som en «gedigen gladnyhet for barne- og ungdomsidretten».

– I likhet med Norges idrettsforbund har jeg vært opptatt av å åpne breddeidretten så raskt som mulig. Derfor er det veldig gledelig å kunne si at barnefotballen, samt andre barneidretter med begrenset fysisk kontakt, starter opp igjen fra 15. juni. Da går man bort fra énmetersregelen, sier statsråden til VG.

Nøyaktig hva som legges i begrepet «begrenset fysisk kontakt» vet han ikke sikkert ennå: Etter at Helsedepartementet nå har instruert Helsedirektoratet om å endre veilederen som ble lansert for breddeidretten mandag i forrige uke, må smittevernmyndighetene meisle ut nye retningslinjer for ulike idretter.

Men at barnefotballen kan starte opp med normal kontakttrening om en snau måned, er hevet over enhver tvil. Verre er det trolig med idretter som bryting og håndball, som har mer nærkontakt.

Det er i tråd med et notat fra Folkehelseinstituttet, som VG nylig omtalte. Der ble det kjent hvordan instituttet foreslo å differensiere idretter ut fra hvor mye kontakt utøverne har.

– Målet er at arbeidet med nye retningslinjer skal være klart innen 1. juni, slik at man kan begynne å planlegge for hvordan man skal organisere seg, sier kulturministeren.

– Danmark har allerede åpnet for kontakttrening, samtidig som både Ap og Frp har stilt spørsmål til deg på Stortinget. Hvorfor har dere ikke åpnet tidligere?

– Det er viktig å huske at vi har våre smittevernmyndigheter, mens Danmark og Sverige har sine egne. Mange har nok meninger om smitteverntiltakene i Sverige. I Norge har vi veldig god kontroll. Vi åpner samfunnet gradvis og kontrollert. Alt skjer i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og forankres i Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen har ikke hatt som mål å holde igjen når det gjelder barneidretten, tvert imot. Vi har mål om åpne opp så raskt som mulig, og vi har ikke kastet bort ett minutt. Men kan ikke gjøre det med mindre vi er sikre på at det ikke vil bidra til økt smitte, sier Raja.

Foruten beskjed om hvilke idretter som inkluderes i den kommende oppmykningen, skal det også gås opp et løp som vil si noe om hvor mange som kan spille mot hverandre på fotballbanen samtidig.

– Gjelder de nye reglene bare trening eller handler det om kamper også?

– Dette med kamper kommer vi tilbake til, fordi det handler om antallet personer som kan få bryte énmetersregelen, sier Raja.

Han har bare ett lite forbehold: At ikke smittesituasjonen i Norge er forverret når kalenderen viser 15. juni, sammenlignet med hvordan situasjonen er i dag.

SAMARBEIDER: Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll, her utenfor kulturdepartementet tidligere i vår. Foto: Frode Hansen

Idrettspresident Berit Kjøll er tydelig fornøyd med beskjeden hun fikk fra kulturministeren tirsdag kveld:

– Dette er en ny milepæl for idretten, som gjør at vi er i ferd med å komme tilbake til en normalsituasjon. Nå skal vi utarbeide nye coronavettregler, i samarbeid med Helsedirektoratet og FHI, slik at vi overholder smittevernreglene samtidig med at vi åpner opp enda mer for breddeidretten. Vi er glade for å kunne åpne opp, men det skal foregå med ansvarlighet, sier hun til VG.

Kjøll er bekymret for frafallet av barn og unge som følge av en over to måneder lang nedstengning.

Det har også stortingspolitikerne Himanshu Gulati (Frp) og Trond Giske (Ap) gitt uttrykk for. Samtidig har idrettsledere på kretsnivå fryktet for den mentale helsen til barn og unge, og fått støtte fra barneombudet.

Filosof Einar Øverenget ga også uttrykk for bekymring for breddeidretten da han pratet med VG nylig.

– Hvor mange har falt fra i løpet av den tiden som har gått?

– Vi har ikke konkrete, faktabaserte tall på dette. Men frafall er det vi frykter aller mest slik situasjonen er nå. Våre unge håpefulle har ventet lenge og jeg har full forståelse for at de tørster etter å komme i gang med idretten de er så glede i, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Publisert: 20.05.20 kl. 07:00

